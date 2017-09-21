Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.09.2017)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,29
|1,15
|-0,53
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,41
|0,93
|-3,31
|Золото (доллар/унция)
|1 316,4
|5,8
|166,4
|Индексы
|Dow-Jones
|22 412,59
|41,79
|2 649,99
|S&P 500
|2 508,24
|1,59
|269,41
|Nasdaq
|6 456,04
|-5,75
|1 072,93
|Nikkei
|20 374,13
|74,75
|1 259,76
|Dax
|12 569,17
|7,38
|1 088,11
|FTSE 100
|7 271,95
|-3,3
|129,12
|CAC 40
|5 241,66
|4,22
|379,35
|Shanghai Composite
|3 365,996
|9,156
|262,356
|Bist 100
|105 323,7
|405,93
|27 185,04
|RTS
|1 122,43
|13,72
|-29,9
|Валюта
|USD/EUR
|1,1892
|-0,0102
|0,1376
|USD/GBP
|1,3495
|-0,0008
|0,1157
|JPY/USD
|112,22
|0,63
|-7,07
|RUB/USD
|58,1964
|0,0819
|-3,0766
|TRY/USD
|3,5041
|0,0161
|-0,0236
|CNY/USD
|6,5749
|-0,0086
|-0,3701
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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