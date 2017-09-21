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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.09.2017)

    Нефть Brent – 56,29 доллара/баррель

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,29 1,15 -0,53
    Нефть WTI (доллар/баррель) 50,41 0,93 -3,31
    Золото (доллар/унция) 1 316,4 5,8 166,4
    Индексы
    Dow-Jones 22 412,59 41,79 2 649,99
    S&P 500 2 508,24 1,59 269,41
    Nasdaq 6 456,04 -5,75 1 072,93
    Nikkei 20 374,13 74,75 1 259,76
    Dax 12 569,17 7,38 1 088,11
    FTSE 100 7 271,95 -3,3 129,12
    CAC 40 5 241,66 4,22 379,35
    Shanghai Composite 3 365,996 9,156 262,356
    Bist 100 105 323,7 405,93 27 185,04
    RTS 1 122,43 13,72 -29,9
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    USD/EUR 1,1892 -0,0102 0,1376
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