Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2018)

21 февраля, 2018 09:34

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 65,25 -0,42 -1,62 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,9 0,22 1,48 Золото (доллар/унция) 1 331,2 -25 21,9 Индексы Dow-Jones 24 964,75 -254,63 245,53 S&P 500 2 716,26 -15,96 42,65 Nasdaq 7 234,31 -5,16 330,92 Nikkei 21 935 -214,21 -829,94 Dax 12 487,9 102,3 -429,74 FTSE 100 7 246,77 -0,89 -441 CAC 40 5 289,86 33,68 -22,7 Shanghai Composite 3 199,159 0,009 -108,011 Bist 100 113 432,9 -2449,1 -1 900,1 RTS 1 264,68 5,67 110,25 Валюта USD/EUR 1,2337 -0,007 0,0332 USD/GBP 1,3996 -0,0004 0,0483 JPY/USD 107,33 0,74 -5,36 RUB/USD 56,549 0,0618 -1,1399 TRY/USD 3,7986 0,0398 0,0004 CNY/USD 6,3415 0 -0,1653