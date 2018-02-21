Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2018)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|65,25
|-0,42
|-1,62
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,9
|0,22
|1,48
|Золото (доллар/унция)
|1 331,2
|-25
|21,9
|Индексы
|Dow-Jones
|24 964,75
|-254,63
|245,53
|S&P 500
|2 716,26
|-15,96
|42,65
|Nasdaq
|7 234,31
|-5,16
|330,92
|Nikkei
|21 935
|-214,21
|-829,94
|Dax
|12 487,9
|102,3
|-429,74
|FTSE 100
|7 246,77
|-0,89
|-441
|CAC 40
|5 289,86
|33,68
|-22,7
|Shanghai Composite
|3 199,159
|0,009
|-108,011
|Bist 100
|113 432,9
|-2449,1
|-1 900,1
|RTS
|1 264,68
|5,67
|110,25
|Валюта
|USD/EUR
|1,2337
|-0,007
|0,0332
|USD/GBP
|1,3996
|-0,0004
|0,0483
|JPY/USD
|107,33
|0,74
|-5,36
|RUB/USD
|56,549
|0,0618
|-1,1399
|TRY/USD
|3,7986
|0,0398
|0,0004
|CNY/USD
|6,3415
|0
|-0,1653
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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