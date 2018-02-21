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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2018)

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 65,25 -0,42 -1,62
    Нефть WTI (доллар/баррель) 61,9 0,22 1,48
    Золото (доллар/унция) 1 331,2 -25 21,9
    Индексы
    Dow-Jones 24 964,75 -254,63 245,53
    S&P 500 2 716,26 -15,96 42,65
    Nasdaq 7 234,31 -5,16 330,92
    Nikkei 21 935 -214,21 -829,94
    Dax 12 487,9 102,3 -429,74
    FTSE 100 7 246,77 -0,89 -441
    CAC 40 5 289,86 33,68 -22,7
    Shanghai Composite 3 199,159 0,009 -108,011
    Bist 100 113 432,9 -2449,1 -1 900,1
    RTS 1 264,68 5,67 110,25
    Валюта
    USD/EUR 1,2337 -0,007 0,0332
    USD/GBP 1,3996 -0,0004 0,0483
    JPY/USD 107,33 0,74 -5,36
    RUB/USD 56,549 0,0618 -1,1399
    TRY/USD 3,7986 0,0398 0,0004
    CNY/USD 6,3415 0 -0,1653
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