 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2016)

    Нефть Brent - 52,67 доллара/баррель

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/

     Последняя цена Разница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		52,670,9915,63
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		51,61,3114,32
    Золото (доллар/унция)1269,97-163,2
    Индексы
    Dow-Jones18202,6240,68777,59
    S&P 5002144,294,69100,35
    Nasdaq5246,412,57239
    Nikkei17195,07231,46-1838,64
    Dax10645,6814,13-97,33
    FTSE 1007021,9221,86779,6
    CAC 40 INDEX4520,311,39-116,76
    Shanghai Composite3084,7190,839-454,461
    Bist 10079209,85869,467482,86
    RTS995,238,29238,19
    Валюта
    USD/EUR1,0974-0,00070,0118
    USD/GBP1,2285-0,0013-0,2461
    JPY/USD103,44-0,43-17,11
    RUB/USD62,261-0,2754-10,2599
    TRY/USD3,0615-0,03390,1401
    CNY/USD6,7378-0,00310,2441
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi