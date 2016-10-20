Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2016)

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/
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|Разница с ценой
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/
баррель)
|52,67
|0,99
|15,63
|Нефть WTI (доллар/
баррель)
|51,6
|1,31
|14,32
|Золото (доллар/унция)
|1269,9
|7
|-163,2
|Индексы
|Dow-Jones
|18202,62
|40,68
|777,59
|S&P 500
|2144,29
|4,69
|100,35
|Nasdaq
|5246,41
|2,57
|239
|Nikkei
|17195,07
|231,46
|-1838,64
|Dax
|10645,68
|14,13
|-97,33
|FTSE 100
|7021,92
|21,86
|779,6
|CAC 40 INDEX
|4520,3
|11,39
|-116,76
|Shanghai Composite
|3084,719
|0,839
|-454,461
|Bist 100
|79209,85
|869,46
|7482,86
|RTS
|995,23
|8,29
|238,19
|Валюта
|USD/EUR
|1,0974
|-0,0007
|0,0118
|USD/GBP
|1,2285
|-0,0013
|-0,2461
|JPY/USD
|103,44
|-0,43
|-17,11
|RUB/USD
|62,261
|-0,2754
|-10,2599
|TRY/USD
|3,0615
|-0,0339
|0,1401
|CNY/USD
|6,7378
|-0,0031
|0,2441
Nərmin RəhimovaАвтор новости