Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.10.2016)

20 октября, 2016 09:19

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/

баррель) 52,67 0,99 15,63 Нефть WTI (доллар/

баррель) 51,6 1,31 14,32 Золото (доллар/унция) 1269,9 7 -163,2 Индексы Dow-Jones 18202,62 40,68 777,59 S&P 500 2144,29 4,69 100,35 Nasdaq 5246,41 2,57 239 Nikkei 17195,07 231,46 -1838,64 Dax 10645,68 14,13 -97,33 FTSE 100 7021,92 21,86 779,6 CAC 40 INDEX 4520,3 11,39 -116,76 Shanghai Composite 3084,719 0,839 -454,461 Bist 100 79209,85 869,46 7482,86 RTS 995,23 8,29 238,19 Валюта USD/EUR 1,0974 -0,0007 0,0118 USD/GBP 1,2285 -0,0013 -0,2461 JPY/USD 103,44 -0,43 -17,11 RUB/USD 62,261 -0,2754 -10,2599 TRY/USD 3,0615 -0,0339 0,1401 CNY/USD 6,7378 -0,0031 0,2441