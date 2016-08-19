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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.08.2016)

    Нефть Brent – 50,89 доллара/баррель

    Баку.19 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 50,89 1,04 13,85
    Нефть WTI (доллар/баррель) 48,22 1,43 10,94
    Золото (доллар/унция) 1 357,2 8,4 -75,9
    Индексы
    Dow-Jones 18 597,7 23,76 1 172,67
    S&P 500 2 187,02 4,8 143,08
    Nasdaq 5 240,15 11,49 232,74
    Nikkei 16 566,39 -179,25 -2 467,32
    Dax 10 603,03 65,36 -139,98
    FTSE 100 6 868,96 9,81 626,64
    CAC 40 4 437,06 19,38 -200
    Shanghai Composite 3 104,114 -5,436 -435,066
    Bist 100 77 970,93 -176,89 6 243,94
    RTS 975,04 9,65 218
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    USD/EUR 1,1354 0,0065 0,0498
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