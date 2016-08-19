Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.08.2016)

Баку.19 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|50,89
|1,04
|13,85
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|48,22
|1,43
|10,94
|Золото (доллар/унция)
|1 357,2
|8,4
|-75,9
|Индексы
|Dow-Jones
|18 597,7
|23,76
|1 172,67
|S&P 500
|2 187,02
|4,8
|143,08
|Nasdaq
|5 240,15
|11,49
|232,74
|Nikkei
|16 566,39
|-179,25
|-2 467,32
|Dax
|10 603,03
|65,36
|-139,98
|FTSE 100
|6 868,96
|9,81
|626,64
|CAC 40
|4 437,06
|19,38
|-200
|Shanghai Composite
|3 104,114
|-5,436
|-435,066
|Bist 100
|77 970,93
|-176,89
|6 243,94
|RTS
|975,04
|9,65
|218
|Валюта
|USD/EUR
|1,1354
|0,0065
|0,0498
|USD/GBP
|1,3168
|0,0126
|-0,1578
|JPY/USD
|99,89
|-0,39
|-20,66
|RUB/USD
|63,6226
|-0,5324
|-8,8983
|TRY/USD
|2,9272
|0,0044
|0,0058
|CNY/USD
|6,6312
|-0,0032
|0,1375
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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