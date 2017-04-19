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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.04.2017)

    Нефть Brent – 54,89 доллара/баррель

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 54,89 - 0,47 - 1,93
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,41 - 0,24 - 1,31
    Золото (доллар/унция) 1 294,10 2,2 144,1
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