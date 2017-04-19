Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.04.2017)

19 апреля, 2017 09:50

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 54,89 - 0,47 - 1,93 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,41 - 0,24 - 1,31 Золото (доллар/унция) 1 294,10 2,2 144,1 Индексы Dow-Jones 20 523,28 - 113,64 760,68 S&P 500 2 342,19 - 6,82 103,36 Nasdaq 5 849,47 - 7,32 466,36 Nikkei 18 418,59 63,33 - 695,78 Dax 12 000,44 - 108,56 519,38 FTSE 100 7 147,50 -180,09 4,67 CAC 40 4 990,25 - 80,85 127,94 Shanghai Composite 3 196,71 - 25,46 93,07 Bist 100 91 373,78 719,98 13235,12 RTS 1 077,21 - 17,06 - 75,12 Валюта USD/EUR 1,07 0,0087 0,0214 USD/GBP 1,28 0,0276 0,0503 JPY/USD 108,43 - 0,48 - 10,86 RUB/USD 56,26 0,3485 - 5,0136 TRY/USD 3,66 - 0,041 0,1332 CNY/USD 6,88 0,0017 - 0,063