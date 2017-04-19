Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.04.2017)

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|54,89
|- 0,47
|- 1,93
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|52,41
|- 0,24
|- 1,31
|Золото (доллар/унция)
|1 294,10
|2,2
|144,1
|Индексы
|Dow-Jones
|20 523,28
|- 113,64
|760,68
|S&P 500
|2 342,19
|- 6,82
|103,36
|Nasdaq
|5 849,47
|- 7,32
|466,36
|Nikkei
|18 418,59
|63,33
|- 695,78
|Dax
|12 000,44
|- 108,56
|519,38
|FTSE 100
|7 147,50
|-180,09
|4,67
|CAC 40
|4 990,25
|- 80,85
|127,94
|Shanghai Composite
|3 196,71
|- 25,46
|93,07
|Bist 100
|91 373,78
|719,98
|13235,12
|RTS
|1 077,21
|- 17,06
|- 75,12
|Валюта
|USD/EUR
|1,07
|0,0087
|0,0214
|USD/GBP
|1,28
|0,0276
|0,0503
|JPY/USD
|108,43
|- 0,48
|- 10,86
|RUB/USD
|56,26
|0,3485
|- 5,0136
|TRY/USD
|3,66
|- 0,041
|0,1332
|CNY/USD
|6,88
|0,0017
|- 0,063
Tural İbadlıАвтор новости
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