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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.11.2016)

    Нефть Brent – 46,49 доллара/баррель

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,49 -0,14 9,45
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,42 -0,15 8,14
    Золото (доллар/унция) 1216,9 -7 -216,2
    Индексы
    Dow-Jones 18903,82 35,68 1478,79
    S&P 500 2187,12 10,18 143,18
    Nasdaq 5333,97 39,38 326,56
    Nikkei 18000,54 163,62 -1033,17
    Dax 10685,54 21,67 -57,47
    FTSE 100 6794,71 44,99 552,39
    CAC 40 4527,77 26,63 -109,29
    Shanghai Composite 3208,452 3,395 -330,728
    Bist 100 74759,06 -391,5 3032,07
    RTS 995,89 6,21 238,85
    Валюта
    USD/EUR 1,0626 -0,0065 -0,023
    USD/GBP 1,2417 -0,0026 -0,2329
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