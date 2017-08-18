Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.08.2017)

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|51,03
|0,76
|- 5,79
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,09
|0,31
|- 6,63
|Золото (доллар/унция)
|1292,4
|9,5
|142,4
|Индексы
|Dow-Jones
|21 750,73
|- 274,14
|1 988,13
|S&P 500
|2 430,01
|- 38,1
|191,18
|Nasdaq
|6 221,91
|- 123,2
|838,8
|Nikkei
|19 438,01
|-283,18
|323,64
|Dax
|12 203,46
|- 60,4
|722,4
|FTSE 100
|7 387,87
|- 45,16
|245,04
|CAC 40
|5 146,85
|- 29,76
|284,54
|Shanghai Composite
|3 268,43
|21,979
|164,79
|Bist 100
|106 825,3
|- 36,7
|28 686,64
|RTS
|1 034,05
|4,29
|- 118,28
|Валюта
|USD/EUR
|1,1723
|- 0,0044
|0,1207
|USD/GBP
|1,2868
|- 0,0023
|0,053
|JPY/USD
|109,57
|- 0,62
|- 9,72
|RUB/USD
|59,2184
|- 0,1652
|- 2,0546
|TRY/USD
|3,5266
|0,0102
|- 0,0011
|CNY/USD
|6,6755
|- 0,0161
|- 0,2695
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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