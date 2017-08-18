Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.08.2017)

18 августа, 2017 09:41

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 51,03 0,76 - 5,79 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,09 0,31 - 6,63 Золото (доллар/унция) 1292,4 9,5 142,4 Индексы Dow-Jones 21 750,73 - 274,14 1 988,13 S&P 500 2 430,01 - 38,1 191,18 Nasdaq 6 221,91 - 123,2 838,8 Nikkei 19 438,01 -283,18 323,64 Dax 12 203,46 - 60,4 722,4 FTSE 100 7 387,87 - 45,16 245,04 CAC 40 5 146,85 - 29,76 284,54 Shanghai Composite 3 268,43 21,979 164,79 Bist 100 106 825,3 - 36,7 28 686,64 RTS 1 034,05 4,29 - 118,28 Валюта USD/EUR 1,1723 - 0,0044 0,1207 USD/GBP 1,2868 - 0,0023 0,053 JPY/USD 109,57 - 0,62 - 9,72 RUB/USD 59,2184 - 0,1652 - 2,0546 TRY/USD 3,5266 0,0102 - 0,0011 CNY/USD 6,6755 - 0,0161 - 0,2695