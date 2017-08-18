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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.08.2017)

    Нефть Brent – 51,03 доллара/баррель

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,03 0,76 - 5,79
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,09 0,31 - 6,63
    Золото (доллар/унция) 1292,4 9,5 142,4
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    Shanghai Composite 3 268,43 21,979 164,79
    Bist 100 106 825,3 - 36,7 28 686,64
    RTS 1 034,05 4,29 - 118,28
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