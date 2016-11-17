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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2016)

    Нефть Brent – 46,63 доллара/баррель

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,63 -0,32 9,59
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,57 -0,24 8,29
    Золото (доллар/унция) 1223,9 -0,6 -209,2
    Индексы
    Dow-Jones 18868,14 -54,92 1443,11
    S&P 500 2176,94 -3,45 133
    Nasdaq 5294,59 18,97 287,18
    Nikkei 17836,92 -28,69 -1196,79
    Dax 10663,87 -71,27 -79,14
    FTSE 100 6749,72 -43,02 507,4
    CAC 40 4501,14 -35,39 -135,92
    Shanghai Composite 3205,057 -1,929 -334,123
    Bist 100 75150,56 731,46 3423,57
    RTS 989,68 9,21 232,64
    Валюта
    USD/EUR 1,0691 -0,0031 -0,0165
    USD/GBP 1,2443 -0,0014 -0,2303
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