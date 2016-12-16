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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.12.2016)

    Нефть Brent - 54,02 доллара/баррель

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		54,020,1216,98
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		50,9-0,1413,62
    Золото (доллар/унция)1129,8-33,9-303,3
    Индексы
    Dow-Jones19852,24122,712427,21
    S&P 5002262,038,75218,09
    Nasdaq5456,8520,18449,44
    Nikkei19400,14146,53366,43
    Dax11366,4121,56623,39
    FTSE 1006999,0149,82756,69
    CAC 40 INDEX4819,2349,99182,17
    Shanghai Composite3117,677-22,853-421,503
    Bist 10077678,59797,745951,6
    RTS1138,07-10,85381,03
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