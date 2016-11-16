Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.11.2016)

16 ноября, 2016 10:05

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 46,95 2,52 9,91 Нефть WTI (доллар/баррель) 45,81 2,49 8,53 Золото (доллар/унция) 1 224,5 2,8 -208,6 Индексы Dow-Jones 18 923,06 54,37 1 498,03 S&P 500 2 180,39 16,19 136,45 Nasdaq 5 275,62 57,22 268,21 Nikkei 17 865,61 192,99 -1 168,1 Dax 10 735,14 41,45 -7,87 FTSE 100 6 792,74 39,56 550,42 CAC 40 4 536,53 27,98 -100,53 Shanghai Composite 3 206,986 -3,384 -332,194 Bist 100 74 419,1 0 2 692,11 RTS 980,47 20,15 223,43 Валюта USD/EUR 1,0722 -0,0015 -0,0134 USD/GBP 1,2457 -0,0033 -0,2289 JPY/USD 109,2 0,78 -11,35 RUB/USD 64,3599 -1,6401 -8,161 TRY/USD 3,2905 0,0004 0,3691 CNY/USD 6,859 -0,001 0,3653