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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.11.2016)

    Нефть Brent – 46,95 доллара/баррель

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,95 2,52 9,91
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,81 2,49 8,53
    Золото (доллар/унция) 1 224,5 2,8 -208,6
    Индексы
    Dow-Jones 18 923,06 54,37 1 498,03
    S&P 500 2 180,39 16,19 136,45
    Nasdaq 5 275,62 57,22 268,21
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    Dax 10 735,14 41,45 -7,87
    FTSE 100 6 792,74 39,56 550,42
    CAC 40 4 536,53 27,98 -100,53
    Shanghai Composite 3 206,986 -3,384 -332,194
    Bist 100 74 419,1 0 2 692,11
    RTS 980,47 20,15 223,43
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