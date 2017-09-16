Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.09.2017)

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,62
|0,32
|- 1,2
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,89
|0,12
|- 3,83
|Золото (доллар/унция)
|1325,2
|- 8,58
|175,2
|Индексы
|Dow-Jones
|22 268,34
|64,86
|2 505,74
|S&P 500
|2 500,23
|4,61
|261,4
|Nasdaq
|6 448,47
|19,39
|1 065,36
|Nikkei
|19 909,5
|- 7,5
|795,13
|Dax
|12 518,81
|- 21,64
|1 037,75
|FTSE 100
|7 215,47
|- 79,92
|72,64
|CAC 40
|5 213,91
|- 11,29
|351,6
|Shanghai Composite
|3 353,619
|- 6,561
|249,979
|Bist 100
|107 741,7
|- 502,52
|29 603,04
|RTS
|1 123,43
|-2,26
|-28,9
|Валюта
|USD/EUR
|1,1945
|0,0032
|0,1429
|USD/GBP
|1,3594
|0,0187
|0,1256
|JPY/USD
|110,83
|0,42
|- 8,46
|RUB/USD
|57,5334
|0,0338
|- 3,7396
|TRY/USD
|3,4377
|0,0009
|- 0,09
|CNY/USD
|6,5526
|0,0018
|- 0,3924
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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