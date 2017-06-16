 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.06.2017)

    Нефть Brent – 46,92 доллара/баррель

    Баку.16 июня. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,92 -0,13 -9,9
    Нефть WTI (доллар/баррель) 44,46 -0,24 -9,26
    Золото (доллар/унция) 1 254,6 -11,46 104,6
    Индексы
    Dow-Jones 21 359,9 -14,66 1 597,3
    S&P 500 2 432,46 -5,46 193,63
    Nasdaq 6 165,5 -29,39 782,39
    Nikkei 19 974,51 142,01 860,14
    Dax 12 691,81 -114,14 1 210,75
    FTSE 100 7 419,36 -55,04 276,53
    CAC 40 5 216,88 -26,41 354,57
    Shanghai Composite 3 132,486 -0,604 28,846
    Bist 100 98 737,01 -899,26 20 598,35
    RTS 991,96 -21,82 -160,37
    Валюта
    USD/EUR 1,1145 -0,007 -0,9371
    USD/GBP 1,2758 0,0014 0,042
    JPY/USD 110,93 1,25 -8,36
    RUB/USD 57,8495 0,4188 -3,4235
    TRY/USD 3,5131 0,0177 -0,0146
    CNY/USD 6,8078 0,0141 -0,1372
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi