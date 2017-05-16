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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.05.2017)

    Нефть Brent – 51,82 доллара/баррель

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,82 0,96 -5
    Нефть WTI (доллар/баррель) 48,85 0,97 -4,87
    Золото (доллар/унция) 1 230 1,3 80
    Индексы
    Dow-Jones 20 981,94 85,33 1 219,34
    S&P 500 2 402,32 11,42 163,49
    Nasdaq 6 149,68 28,45 766,57
    Nikkei 19 907,64 23,74 793,27
    Dax 12 807,04 36,63 1 325,98
    FTSE 100 7 454,37 18,98 311,54
    CAC 40 5 417,4 11,98 555,09
    Shanghai Composite 3 090,229 6,869 -13,411
    Bist 100 95 587,75 591,4 17 449,09
    RTS 1 119,98 20,23 -32,35
    Валюта
    USD/EUR 1,0975 0,0043 -0,9541
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