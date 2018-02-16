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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.02.2018)

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 64,33 - 0,03 - 2,54
    Нефть WTI (доллар/баррель) 61,34 0,74 0,92
    Золото (доллар/унция) 1 355,3 - 2,7 46
    Индексы
    Dow-Jones 25 200,37 306,88 481,15
    S&P 500 2 731,2 32,57 57,59
    Nasdaq 7 256,43 112,81 353,04
    Nikkei 21 464,98 - 4,71 - 1 299,96
    Dax 12 346,17 7,01 - 571,47
    FTSE 100 7 234,81 20,84 - 452,96
    CAC 40 5 222,52 57,26 - 90,04
    Shanghai Composite 3 199,15 - 0,009 - 108,02
    Bist 100 116 225,6 2 770,6 892,6
    RTS 1 262,27 17,42 107,84
    Валюта
    USD/EUR 1,2506 0,0055 0,0501
    USD/GBP 1,4099 0,01 0,0586
    JPY/USD 106,13 - 0,88 - 6,56
    RUB/USD 56,3922 - 0,3334 - 1,2967
    TRY/USD 3,7644 - 0,0182 - 0,0338
    CNY/USD 6,3415 0 - 0,1653
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