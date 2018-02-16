Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.02.2018)

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,33
|- 0,03
|- 2,54
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|61,34
|0,74
|0,92
|Золото (доллар/унция)
|1 355,3
|- 2,7
|46
|Индексы
|Dow-Jones
|25 200,37
|306,88
|481,15
|S&P 500
|2 731,2
|32,57
|57,59
|Nasdaq
|7 256,43
|112,81
|353,04
|Nikkei
|21 464,98
|- 4,71
|- 1 299,96
|Dax
|12 346,17
|7,01
|- 571,47
|FTSE 100
|7 234,81
|20,84
|- 452,96
|CAC 40
|5 222,52
|57,26
|- 90,04
|Shanghai Composite
|3 199,15
|- 0,009
|- 108,02
|Bist 100
|116 225,6
|2 770,6
|892,6
|RTS
|1 262,27
|17,42
|107,84
|Валюта
|USD/EUR
|1,2506
|0,0055
|0,0501
|USD/GBP
|1,4099
|0,01
|0,0586
|JPY/USD
|106,13
|- 0,88
|- 6,56
|RUB/USD
|56,3922
|- 0,3334
|- 1,2967
|TRY/USD
|3,7644
|- 0,0182
|- 0,0338
|CNY/USD
|6,3415
|0
|- 0,1653
Tural İbadlıАвтор новости
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