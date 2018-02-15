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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.02.2018)

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 64,36 1,64 - 2,51
    Нефть WTI (доллар/баррель) 60,6 1,41 0,18
    Золото (доллар/унция) 1358 27,6 48,7
    Индексы
    Dow-Jones 24 893,49 253,04 174,27
    S&P 500 2 698,63 35,69 25,02
    Nasdaq 7 143,62 130,11 240,23
    Nikkei 21 469,69 274,47 - 1 295,25
    Dax 12 339,16 142,66 - 578,48
    FTSE 100 7 213,97 45,96 - 473,8
    CAC 40 5 165,26 56,02 - 147,3
    Shanghai Composite 3 199,159 14,2 - 108,011
    Bist 100 113 455 - 1 039,5 - 1 878
    RTS 1 244,85 17,93 90,42
    Валюта
    USD/EUR 1,2451 0,0099 0,0446
    USD/GBP 1,3999 0,0105 0,0486
    JPY/USD 107,01 - 0,81 - 5,68
    RUB/USD 56,7256 - 0,9118 - 0,9633
    TRY/USD 3,7826 - 0,027 - 0,0156
    CNY/USD 6,3415 0,0005 - 0,1653
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