Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.02.2018)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|64,36
|1,64
|- 2,51
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|60,6
|1,41
|0,18
|Золото (доллар/унция)
|1358
|27,6
|48,7
|Индексы
|Dow-Jones
|24 893,49
|253,04
|174,27
|S&P 500
|2 698,63
|35,69
|25,02
|Nasdaq
|7 143,62
|130,11
|240,23
|Nikkei
|21 469,69
|274,47
|- 1 295,25
|Dax
|12 339,16
|142,66
|- 578,48
|FTSE 100
|7 213,97
|45,96
|- 473,8
|CAC 40
|5 165,26
|56,02
|- 147,3
|Shanghai Composite
|3 199,159
|14,2
|- 108,011
|Bist 100
|113 455
|- 1 039,5
|- 1 878
|RTS
|1 244,85
|17,93
|90,42
|Валюта
|USD/EUR
|1,2451
|0,0099
|0,0446
|USD/GBP
|1,3999
|0,0105
|0,0486
|JPY/USD
|107,01
|- 0,81
|- 5,68
|RUB/USD
|56,7256
|- 0,9118
|- 0,9633
|TRY/USD
|3,7826
|- 0,027
|- 0,0156
|CNY/USD
|6,3415
|0,0005
|- 0,1653
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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