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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12.2016)

    Нефть Brent - 55,72 доллара/баррель

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		55,720,0318,68
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		52,980,1515,7
    Золото (доллар/унция)1 159,00-6,8-274,1
    ИНдексы  
    Dow-Jones19 911,21114,782 486,18
    S&P 5002 271,7214,76227,78
    Nasdaq5 463,8351,29456,42
    Nikkei19 262,1353,97228,42
    Dax11 284,6594,44541,64
    FTSE 1006 968,5778,15726,25
    CAC 40 INDEX4 803,8743,1166,81
    Shanghai Composite3 155,0372,067-384,143
    Bist 10076 995,27755,645 268,28
    RTS1 164,1515,56407,11
    Валюта  
    USD/EUR1,0626-0,0009-0,023
    USD/GBP1,2658-0,0021-0,2088
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