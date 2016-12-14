Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12.2016)

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/
баррель)
|55,72
|0,03
|18,68
|Нефть WTI (доллар/
баррель)
|52,98
|0,15
|15,7
|Золото (доллар/унция)
|1 159,00
|-6,8
|-274,1
|ИНдексы
|Dow-Jones
|19 911,21
|114,78
|2 486,18
|S&P 500
|2 271,72
|14,76
|227,78
|Nasdaq
|5 463,83
|51,29
|456,42
|Nikkei
|19 262,13
|53,97
|228,42
|Dax
|11 284,65
|94,44
|541,64
|FTSE 100
|6 968,57
|78,15
|726,25
|CAC 40 INDEX
|4 803,87
|43,1
|166,81
|Shanghai Composite
|3 155,037
|2,067
|-384,143
|Bist 100
|76 995,27
|755,64
|5 268,28
|RTS
|1 164,15
|15,56
|407,11
|Валюта
|USD/EUR
|1,0626
|-0,0009
|-0,023
|USD/GBP
|1,2658
|-0,0021
|-0,2088
|JPY/USD
|115,19
|0,17
|-5,36
|RUB/USD
|60,6604
|-0,3541
|-11,8605
|TRY/USD
|3,4924
|0,0235
|0,571
|CNY/USD
|6,9023
|-0,0046
|0,4086
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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