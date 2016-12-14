Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.12.2016)

14 декабря, 2016 09:46

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/

баррель) 55,72 0,03 18,68 Нефть WTI (доллар/

баррель) 52,98 0,15 15,7 Золото (доллар/унция) 1 159,00 -6,8 -274,1 ИНдексы Dow-Jones 19 911,21 114,78 2 486,18 S&P 500 2 271,72 14,76 227,78 Nasdaq 5 463,83 51,29 456,42 Nikkei 19 262,13 53,97 228,42 Dax 11 284,65 94,44 541,64 FTSE 100 6 968,57 78,15 726,25 CAC 40 INDEX 4 803,87 43,1 166,81 Shanghai Composite 3 155,037 2,067 -384,143 Bist 100 76 995,27 755,64 5 268,28 RTS 1 164,15 15,56 407,11 Валюта USD/EUR 1,0626 -0,0009 -0,023 USD/GBP 1,2658 -0,0021 -0,2088 JPY/USD 115,19 0,17 -5,36 RUB/USD 60,6604 -0,3541 -11,8605 TRY/USD 3,4924 0,0235 0,571 CNY/USD 6,9023 -0,0046 0,4086