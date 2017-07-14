Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2017)

Баку.14 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|48,42
|0,66
|-8,4
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|46,08
|0,59
|-7,64
|Золото (доллар/унция)
|1 217,3
|-5,2
|67,3
|Индексы
|Dow-Jones
|21 553,09
|20,95
|1 790,49
|S&P 500
|2 447,83
|4,58
|209
|Nasdaq
|6 274,44
|13,27
|891,33
|Nikkei
|20 129,03
|37,53
|1 014,66
|Dax
|12 641,33
|14,75
|1 160,27
|FTSE 100
|7 413,44
|-3,49
|270,61
|CAC 40
|5 235,4
|13,27
|373,09
|Shanghai Composite
|3 218,163
|-77,007
|114,523
|Bist 100
|104 210,2
|400,42
|26 071,54
|RTS
|1 029,89
|4,21
|-122,44
|Валюта
|USD/EUR
|1,1398
|-0,0039
|0,0882
|USD/GBP
|1,2939
|0,0041
|0,0601
|JPY/USD
|113,28
|0,28
|-6,01
|RUB/USD
|59,7957
|-0,2005
|-1,4773
|TRY/USD
|3,5657
|0,0002
|0,038
|CNY/USD
|6,7835
|0,0037
|-0,1615
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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