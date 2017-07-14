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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2017)

    Нефть Brent – 48,42 долларов/баррель

    Баку.14 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 48,42 0,66 -8,4
    Нефть WTI (доллар/баррель) 46,08 0,59 -7,64
    Золото (доллар/унция) 1 217,3 -5,2 67,3
    Индексы
    Dow-Jones 21 553,09 20,95 1 790,49
    S&P 500 2 447,83 4,58 209
    Nasdaq 6 274,44 13,27 891,33
    Nikkei 20 129,03 37,53 1 014,66
    Dax 12 641,33 14,75 1 160,27
    FTSE 100 7 413,44 -3,49 270,61
    CAC 40 5 235,4 13,27 373,09
    Shanghai Composite 3 218,163 -77,007 114,523
    Bist 100 104 210,2 400,42 26 071,54
    RTS 1 029,89 4,21 -122,44
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    USD/EUR 1,1398 -0,0039 0,0882
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