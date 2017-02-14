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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.02.2017)

    Нефть Brent – 55,59 доллара/баррель

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,59 -1,11 -1,23
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,93 -0,93 -0,79
    Золото (доллар/унция) 1 225,8 -8,9 75,8
    Индексы
    Dow-Jones 20 412,16 142,79 649,56
    S&P 500 2 328,25 12,15 89,42
    Nasdaq 5 763,96 29,83 380,85
    Nikkei 19 340,1 -38,83 225,73
    Dax 11 774,43 107,46 293,37
    FTSE 100 7 278,92 20,17 136,09
    CAC 40 4 888,19 59,87 25,88
    Shanghai Composite 3 216,839 20,139 113,199
    Bist 100 88 578,31 1 104,98 10 439,65
    RTS 1 173,17 8,96 20,84
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    USD/EUR 1,0598 -0,0045 -0,9918
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