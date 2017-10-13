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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.10.2017)

    Нефть Brent – 56,25 доллара/баррель

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,25 - 0,69 - 0,57
    Нефть WTI (доллар/баррель) 50,6 - 0,7 - 3,12
    Золото (доллар/унция) 1 296,5 7,6 146,5
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