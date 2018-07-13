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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.07.2018)

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 74,45 1,05 7,58
    Нефть WTI (доллар/баррель) 70,33 - 0,05 9,91
    Золото (доллар/унция) 1 246,6 2,2 - 62,7
    Индексы
    Dow-Jones 24 924,89 224,44 205,67
    S&P 500 2 798,29 24,27 124,68
    Nasdaq 7 823,92 107,31 920,53
    Nikkei 22 648,94 428,83 - 116
    Dax 12 492,97 75,84 - 424,67
    FTSE 100 7 651,33 59,37 - 36,44
    CAC 40 5405,9 51,97 93,34
    Shanghai Composite 2 837,66 59,89 - 469,51
    Bist 100 89 571,25 - 1718,22 - 25 761,75
    RTS 1 177,71 - 7,78 23,28
    Валюта
    USD/EUR 1,1672 - 0,0002 - 0,0333
    USD/GBP 1,3206 0,0001 - 0,0307
    JPY/USD 112,55 0,54 - 0,14
    RUB/USD 62,2415 - 0,172 4,5526
    TRY/USD 4,856 - 0,0197 1,0578
    CNY/USD 6,6678 - 0,0148 0,161
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