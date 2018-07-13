Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.07.2018)

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|74,45
|1,05
|7,58
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|70,33
|- 0,05
|9,91
|Золото (доллар/унция)
|1 246,6
|2,2
|- 62,7
|Индексы
|Dow-Jones
|24 924,89
|224,44
|205,67
|S&P 500
|2 798,29
|24,27
|124,68
|Nasdaq
|7 823,92
|107,31
|920,53
|Nikkei
|22 648,94
|428,83
|- 116
|Dax
|12 492,97
|75,84
|- 424,67
|FTSE 100
|7 651,33
|59,37
|- 36,44
|CAC 40
|5405,9
|51,97
|93,34
|Shanghai Composite
|2 837,66
|59,89
|- 469,51
|Bist 100
|89 571,25
|- 1718,22
|- 25 761,75
|RTS
|1 177,71
|- 7,78
|23,28
|Валюта
|USD/EUR
|1,1672
|- 0,0002
|- 0,0333
|USD/GBP
|1,3206
|0,0001
|- 0,0307
|JPY/USD
|112,55
|0,54
|- 0,14
|RUB/USD
|62,2415
|- 0,172
|4,5526
|TRY/USD
|4,856
|- 0,0197
|1,0578
|CNY/USD
|6,6678
|- 0,0148
|0,161
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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