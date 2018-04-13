Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.04.2018)

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|72,02
|- 0,04
|5,15
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|67,07
|0,25
|6,65
|Золото (доллар/унция)
|1 343,2
|- 9,6
|33,9
|Индексы
|Dow-Jones
|24 483,05
|293,6
|- 236,17
|S&P 500
|2 663,99
|21,8
|- 9,62
|Nasdaq
|7 140,25
|71,22
|236,86
|Nikkei
|21 660,28
|- 26,82
|- 1 104,66
|Dax
|12 415,01
|121,04
|- 502,63
|FTSE 100
|7 258,34
|1,2
|- 429,43
|CAC 40
|5 309,22
|31,28
|- 3,34
|Shanghai Composite
|3 180,16
|- 27,92
|- 127,01
|Bist 100
|110 078,01
|849,22
|- 5 254,99
|RTS
|1 120,07
|36,54
|- 34,36
|Валюта
|USD/EUR
|1,2327
|- 0,004
|0,0322
|USD/GBP
|1,4228
|0,0051
|0,0715
|JPY/USD
|107,33
|0,54
|- 5,36
|RUB/USD
|61,9674
|- 0,4632
|4,2785
|TRY/USD
|4,11
|- 0,0206
|0,3118
|CNY/USD
|6,2915
|0,0225
|- 0,2153
Tural İbadlıАвтор новости
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