Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.04.2018)

13 апреля, 2018 09:41

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 72,02 - 0,04 5,15 Нефть WTI (доллар/баррель) 67,07 0,25 6,65 Золото (доллар/унция) 1 343,2 - 9,6 33,9 Индексы Dow-Jones 24 483,05 293,6 - 236,17 S&P 500 2 663,99 21,8 - 9,62 Nasdaq 7 140,25 71,22 236,86 Nikkei 21 660,28 - 26,82 - 1 104,66 Dax 12 415,01 121,04 - 502,63 FTSE 100 7 258,34 1,2 - 429,43 CAC 40 5 309,22 31,28 - 3,34 Shanghai Composite 3 180,16 - 27,92 - 127,01 Bist 100 110 078,01 849,22 - 5 254,99 RTS 1 120,07 36,54 - 34,36 Валюта USD/EUR 1,2327 - 0,004 0,0322 USD/GBP 1,4228 0,0051 0,0715 JPY/USD 107,33 0,54 - 5,36 RUB/USD 61,9674 - 0,4632 4,2785 TRY/USD 4,11 - 0,0206 0,3118 CNY/USD 6,2915 0,0225 - 0,2153