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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.04.2018)

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 72,02 - 0,04 5,15
    Нефть WTI (доллар/баррель) 67,07 0,25 6,65
    Золото (доллар/унция) 1 343,2 - 9,6 33,9
    Индексы
    Dow-Jones 24 483,05 293,6 - 236,17
    S&P 500 2 663,99 21,8 - 9,62
    Nasdaq 7 140,25 71,22 236,86
    Nikkei 21 660,28 - 26,82 - 1 104,66
    Dax 12 415,01 121,04 - 502,63
    FTSE 100 7 258,34 1,2 - 429,43
    CAC 40 5 309,22 31,28 - 3,34
    Shanghai Composite 3 180,16 - 27,92 - 127,01
    Bist 100 110 078,01 849,22 - 5 254,99
    RTS 1 120,07 36,54 - 34,36
    Валюта
    USD/EUR 1,2327 - 0,004 0,0322
    USD/GBP 1,4228 0,0051 0,0715
    JPY/USD 107,33 0,54 - 5,36
    RUB/USD 61,9674 - 0,4632 4,2785
    TRY/USD 4,11 - 0,0206 0,3118
    CNY/USD 6,2915 0,0225 - 0,2153
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