Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2018)

Баку. 13 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,87
|0,61
|3
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|64,3
|0,5
|4,75
|Золото (доллар/унция)
|1 338,3
|15,8
|29
|Индексы
|Dow-Jones
|25 803,19
|228,46
|1 083,97
|S&P 500
|2 786,24
|18,68
|112,63
|Nasdaq
|7 261,06
|49,28
|357,67
|Nikkei
|23 653,82
|-12,29
|888,88
|Dax
|13 245,03
|42,13
|327,39
|FTSE 100
|7 778,64
|15,7
|90,87
|CAC 40
|5 517,06
|28,51
|204,5
|Shanghai Composite
|3 428,94
|3,595
|121,77
|Bist 100
|114 644,62
|-74,18
|-688,38
|RTS
|1 261,07
|12,32
|106,64
|Валюта
|USD/EUR
|1,2202
|0,017
|0,0197
|USD/GBP
|1,3728
|0,019
|0,0215
|JPY/USD
|111,06
|-0,2
|-1,63
|RUB/USD
|56,5975
|0,1269
|-1,0914
|TRY/USD
|3,7489
|-0,0256
|-0,0493
|CNY/USD
|6,469
|-0,0373
|-0,0378
Tural İbadlıАвтор новости
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