Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2018)

13 января, 2018 10:00

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар , Нефть Brent (доллар/баррель) 69,87 0,61 3 Нефть WTI (доллар/баррель) 64,3 0,5 4,75 Золото (доллар/унция) 1 338,3 15,8 29 Индексы Dow-Jones 25 803,19 228,46 1 083,97 S&P 500 2 786,24 18,68 112,63 Nasdaq 7 261,06 49,28 357,67 Nikkei 23 653,82 -12,29 888,88 Dax 13 245,03 42,13 327,39 FTSE 100 7 778,64 15,7 90,87 CAC 40 5 517,06 28,51 204,5 Shanghai Composite 3 428,94 3,595 121,77 Bist 100 114 644,62 -74,18 -688,38 RTS 1 261,07 12,32 106,64 Валюта USD/EUR 1,2202 0,017 0,0197 USD/GBP 1,3728 0,019 0,0215 JPY/USD 111,06 -0,2 -1,63 RUB/USD 56,5975 0,1269 -1,0914 TRY/USD 3,7489 -0,0256 -0,0493 CNY/USD 6,469 -0,0373 -0,0378