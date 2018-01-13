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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2018)

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,87 0,61 3
    Нефть WTI (доллар/баррель) 64,3 0,5 4,75
    Золото (доллар/унция) 1 338,3 15,8 29
    Индексы
    Dow-Jones 25 803,19 228,46 1 083,97
    S&P 500 2 786,24 18,68 112,63
    Nasdaq 7 261,06 49,28 357,67
    Nikkei 23 653,82 -12,29 888,88
    Dax 13 245,03 42,13 327,39
    FTSE 100 7 778,64 15,7 90,87
    CAC 40 5 517,06 28,51 204,5
    Shanghai Composite 3 428,94 3,595 121,77
    Bist 100 114 644,62 -74,18 -688,38
    RTS 1 261,07 12,32 106,64
    Валюта
    USD/EUR 1,2202 0,017 0,0197
    USD/GBP 1,3728 0,019 0,0215
    JPY/USD 111,06 -0,2 -1,63
    RUB/USD 56,5975 0,1269 -1,0914
    TRY/USD 3,7489 -0,0256 -0,0493
    CNY/USD 6,469 -0,0373 -0,0378
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