Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2017)

13 января, 2017 09:50

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 56,01 0,91 -0,81 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,01 0,76 -0,71 Золото (доллар/унция) 1 199,8 3,2 49,8 Индексы Dow-Jones 19 891 -63,28 128,4 S&P 500 2 270,44 -4,88 31,61 Nasdaq 5 547,49 -16,16 164,38 Nikkei 19 134,7 -229,97 20,33 Dax 11 521,04 -125,13 39,98 FTSE 100 7 292,37 1,88 149,54 CAC 40 4 863,97 -24,74 1,66 Shanghai Composite 3 119,29 -17,46 15,65 Bist 100 80 891,04 3 224,46 2 752,38 RTS 1 175,28 19,78 22,95 Валюта USD/EUR 1,0613 0,0031 -0,9903 USD/GBP 1,2162 -0,0051 -0,0176 JPY/USD 114,72 -0,69 -4,57 RUB/USD 59,3902 -0,3801 -1,8828 TRY/USD 3,76 -0,1046 0,2323 CNY/USD 6,8941 -0,0436 -0,0509