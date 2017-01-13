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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2017)

    Нефть Brent – 56,01 долларов/баррель

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,01 0,91 -0,81
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,01 0,76 -0,71
    Золото (доллар/унция) 1 199,8 3,2 49,8
    Индексы
    Dow-Jones 19 891 -63,28 128,4
    S&P 500 2 270,44 -4,88 31,61
    Nasdaq 5 547,49 -16,16 164,38
    Nikkei 19 134,7 -229,97 20,33
    Dax 11 521,04 -125,13 39,98
    FTSE 100 7 292,37 1,88 149,54
    CAC 40 4 863,97 -24,74 1,66
    Shanghai Composite 3 119,29 -17,46 15,65
    Bist 100 80 891,04 3 224,46 2 752,38
    RTS 1 175,28 19,78 22,95
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