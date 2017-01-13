Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.01.2017)

Баку. 13 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,01
|0,91
|-0,81
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,01
|0,76
|-0,71
|Золото (доллар/унция)
|1 199,8
|3,2
|49,8
|Индексы
|Dow-Jones
|19 891
|-63,28
|128,4
|S&P 500
|2 270,44
|-4,88
|31,61
|Nasdaq
|5 547,49
|-16,16
|164,38
|Nikkei
|19 134,7
|-229,97
|20,33
|Dax
|11 521,04
|-125,13
|39,98
|FTSE 100
|7 292,37
|1,88
|149,54
|CAC 40
|4 863,97
|-24,74
|1,66
|Shanghai Composite
|3 119,29
|-17,46
|15,65
|Bist 100
|80 891,04
|3 224,46
|2 752,38
|RTS
|1 175,28
|19,78
|22,95
|Валюта
|USD/EUR
|1,0613
|0,0031
|-0,9903
|USD/GBP
|1,2162
|-0,0051
|-0,0176
|JPY/USD
|114,72
|-0,69
|-4,57
|RUB/USD
|59,3902
|-0,3801
|-1,8828
|TRY/USD
|3,76
|-0,1046
|0,2323
|CNY/USD
|6,8941
|-0,0436
|-0,0509
Tural İbadlıАвтор новости
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