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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.07.2018)

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 73,4 - 5,46 6,53
    Нефть WTI (доллар/баррель) 70,38 - 3,73 9,96
    Золото (доллар/унция) 1 244,4 - 11 - 64,9
    Индексы
    Dow-Jones 24 700,45 - 219,21 - 18,77
    S&P 500 2 774,02 - 19,82 100,41
    Nasdaq 7 716,61 - 42,59 813,22
    Nikkei 22 220,11 247,08 - 544,83
    Dax 12 417,13 - 192,72 - 500,51
    FTSE 100 7 591,96 - 100,08 - 95,81
    CAC 40 5 353,93 - 80,43 41,37
    Shanghai Composite 2 777,77 - 49,86 -529,4
    Bist 100 91 289,47 - 5 419,71 -24043,53
    RTS 1 185,49 - 15,78 31,06
    Валюта
    USD/EUR 1,1674 - 0,007 - 0,0331
    USD/GBP 1,3205 - 0,0071 - 0,0308
    JPY/USD 112,01 1,01 - 0,68
    RUB/USD 62,4135 0,5941 4,7246
    TRY/USD 4,8757 0,1688 1,0775
    CNY/USD 6,6826 0,0486 0,1758
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