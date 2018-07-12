Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.07.2018)

12 июля, 2018 09:32

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 73,4 - 5,46 6,53 Нефть WTI (доллар/баррель) 70,38 - 3,73 9,96 Золото (доллар/унция) 1 244,4 - 11 - 64,9 Индексы Dow-Jones 24 700,45 - 219,21 - 18,77 S&P 500 2 774,02 - 19,82 100,41 Nasdaq 7 716,61 - 42,59 813,22 Nikkei 22 220,11 247,08 - 544,83 Dax 12 417,13 - 192,72 - 500,51 FTSE 100 7 591,96 - 100,08 - 95,81 CAC 40 5 353,93 - 80,43 41,37 Shanghai Composite 2 777,77 - 49,86 -529,4 Bist 100 91 289,47 - 5 419,71 -24043,53 RTS 1 185,49 - 15,78 31,06 Валюта USD/EUR 1,1674 - 0,007 - 0,0331 USD/GBP 1,3205 - 0,0071 - 0,0308 JPY/USD 112,01 1,01 - 0,68 RUB/USD 62,4135 0,5941 4,7246 TRY/USD 4,8757 0,1688 1,0775 CNY/USD 6,6826 0,0486 0,1758