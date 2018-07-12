Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.07.2018)

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|73,4
|- 5,46
|6,53
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|70,38
|- 3,73
|9,96
|Золото (доллар/унция)
|1 244,4
|- 11
|- 64,9
|Индексы
|Dow-Jones
|24 700,45
|- 219,21
|- 18,77
|S&P 500
|2 774,02
|- 19,82
|100,41
|Nasdaq
|7 716,61
|- 42,59
|813,22
|Nikkei
|22 220,11
|247,08
|- 544,83
|Dax
|12 417,13
|- 192,72
|- 500,51
|FTSE 100
|7 591,96
|- 100,08
|- 95,81
|CAC 40
|5 353,93
|- 80,43
|41,37
|Shanghai Composite
|2 777,77
|- 49,86
|-529,4
|Bist 100
|91 289,47
|- 5 419,71
|-24043,53
|RTS
|1 185,49
|- 15,78
|31,06
|Валюта
|USD/EUR
|1,1674
|- 0,007
|- 0,0331
|USD/GBP
|1,3205
|- 0,0071
|- 0,0308
|JPY/USD
|112,01
|1,01
|- 0,68
|RUB/USD
|62,4135
|0,5941
|4,7246
|TRY/USD
|4,8757
|0,1688
|1,0775
|CNY/USD
|6,6826
|0,0486
|0,1758
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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