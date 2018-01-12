Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.01.2018)

https://report.az/storage/news/a000610abe7269611b5f9219d570769e/6aaa9534-36e8-4841-858c-661c623815f6_292.jpg
Баку. 12 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,26
|0,06
|2,69
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|63,8
|0,23
|3,43
|Золото (доллар/унция)
|1 322,5
|3,2
|6,4
|Индексы
|Dow-Jones
|25 574,73
|205,6
|750,72
|S&P 500
|2 767,56
|19,33
|71,75
|Nasdaq
|7 211,78
|58,21
|204,88
|Nikkei
|23 666,11
|-121,99
|901,17
|Dax
|13 202,9
|-78,44
|331,51
|FTSE 100
|7 762,94
|14,43
|114,84
|CAC 40
|5 488,55
|-16,13
|199,95
|Shanghai Composite
|3 425,345
|3,511
|77,025
|Bist 100
|114 718,8
|1 129,35
|-2 805,4
|RTS
|1 248,75
|14,11
|94,55
|Валюта
|USD/EUR
|1,2032
|0,0084
|-0,0019
|USD/GBP
|1,3538
|0,0031
|-0,0052
|JPY/USD
|111,26
|-0,18
|-1,03
|RUB/USD
|56,4706
|-0,5841
|-1,0278
|TRY/USD
|3,7745
|-0,0253
|0,0077
|CNY/USD
|6,5063
|-0,0019
|0,0133
Nərmin RəhimovaАвтор новости