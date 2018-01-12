 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.01.2018)

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,26 0,06 2,69
    Нефть WTI (доллар/баррель) 63,8 0,23 3,43
    Золото (доллар/унция) 1 322,5 3,2 6,4
    Индексы
    Dow-Jones 25 574,73 205,6 750,72
    S&P 500 2 767,56 19,33 71,75
    Nasdaq 7 211,78 58,21 204,88
    Nikkei 23 666,11 -121,99 901,17
    Dax 13 202,9 -78,44 331,51
    FTSE 100 7 762,94 14,43 114,84
    CAC 40 5 488,55 -16,13 199,95
    Shanghai Composite 3 425,345 3,511 77,025
    Bist 100 114 718,8 1 129,35 -2 805,4
    RTS 1 248,75 14,11 94,55
    Валюта
    USD/EUR 1,2032 0,0084 -0,0019
    USD/GBP 1,3538 0,0031 -0,0052
    JPY/USD 111,26 -0,18 -1,03
    RUB/USD 56,4706 -0,5841 -1,0278
    TRY/USD 3,7745 -0,0253 0,0077
    CNY/USD 6,5063 -0,0019 0,0133
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi