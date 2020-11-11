Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2020)

Последняя цена

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 2,0101 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0220 маната.