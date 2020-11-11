Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 2,0101 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0101
|
1 Российский рубль
|
0.0222
|
1 Австралийский доллар
|
1.2424
|
1 Аргентинское песо
|
0.0214
|
1 Белорусский рубль
|
0.6658
|
1 Бразильский реал
|
0.3141
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1093
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1530
|
1 Чешская крона
|
0.0760
|
100 Чилийских песо
|
0.2247
|
1 Китайский юань
|
0.2577
|
1 Датская крона
|
0.2700
|
1 Грузинский лари
|
0.5152
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2551
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1975
|
1 Швейцарский франк
|
1.8585
|
1 Израильский шекель
|
0.5028
|
1 Канадский доллар
|
1.3045
|
1 Кувейтский динар
|
5.5628
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4123
|
1 Мексиканское песо
|
0.0838
|
1 Молдавский лей
|
0.0993
|
1 Египетский фунт
|
0.1085
|
1 Норвежская крона
|
0.1892
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4465
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2626
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4140
|
1 Турецкая лира
|
0.2076
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0605
|
100 Японских йен
|
1.6167
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1711
|
Золото (1 унция)
|
3196.5100
|
Серебро (1 унция)
|
41.4348
|
Платина (1 унция)
|
1511.8610
|
Палладий (1 унция)
|
4197.5890