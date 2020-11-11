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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2020) Последняя цена
Финансы
11 ноября 2020 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 2,0101 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0101

1 Российский рубль

0.0222

1 Австралийский доллар

1.2424

1 Аргентинское песо

0.0214

1 Белорусский рубль

0.6658

1 Бразильский реал

0.3141

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1093

100 Вон Республики Корея

0.1530

1 Чешская крона

0.0760

100 Чилийских песо

0.2247

1 Китайский юань

0.2577

1 Датская крона

0.2700

1 Грузинский лари

0.5152

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.2551

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1975

1 Швейцарский франк

1.8585

1 Израильский шекель

0.5028

1 Канадский доллар

1.3045

1 Кувейтский динар

5.5628

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0203

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4123

1 Мексиканское песо

0.0838

1 Молдавский лей

0.0993

1 Египетский фунт

0.1085

1 Норвежская крона

0.1892

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4465

1 Сингапурский доллар

1.2626

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4140

1 Турецкая лира

0.2076

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0605

100 Японских йен

1.6167

1 Новозеландский доллар

1.1711

Золото (1 унция)

3196.5100

Серебро (1 унция)

41.4348

Платина (1 унция)

1511.8610

Палладий (1 унция)

4197.5890
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.11.2020)

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