Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2016)

11 ноября, 2016 09:22

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 45,84 -0,52 8,8 Нефть WTI (доллар/баррель) 44,66 -0,61 7,38 Золото (доллар/унция) 1266,4 -7,1 -166,7 Индексы Dow-Jones 18807,88 218,19 1382,85 S&P 500 2167,48 4,22 123,54 Nasdaq 5208,8 -42,27 201,39 Nikkei 17400,57 142,97 -1633,14 Dax 10630,12 -15,89 -112,89 FTSE 100 6827,98 -83,86 585,66 CAC 40 4530,95 77,47 -106,11 Shanghai Composite 3171,282 42,912 -367,898 Bist 100 76360,36 151,39 4633,37 RTS 993,84 3,49 236,8 Валюта USD/EUR 1,0893 -0,0017 0,0037 USD/GBP 1,2555 0,0149 -0,2191 JPY/USD 106,83 1,16 -13,72 RUB/USD 65,6925 1,8808 -6,8284 TRY/USD 3,2507 0,0405 0,3293 CNY/USD 6,8059 -0,1656 0,3122