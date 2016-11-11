 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2016)

    Нефть Brent – 45,84 доллара/баррель

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 45,84 -0,52 8,8
    Нефть WTI (доллар/баррель) 44,66 -0,61 7,38
    Золото (доллар/унция) 1266,4 -7,1 -166,7
    Индексы
    Dow-Jones 18807,88 218,19 1382,85
    S&P 500 2167,48 4,22 123,54
    Nasdaq 5208,8 -42,27 201,39
    Nikkei 17400,57 142,97 -1633,14
    Dax 10630,12 -15,89 -112,89
    FTSE 100 6827,98 -83,86 585,66
    CAC 40 4530,95 77,47 -106,11
    Shanghai Composite 3171,282 42,912 -367,898
    Bist 100 76360,36 151,39 4633,37
    RTS 993,84 3,49 236,8
    Валюта
    USD/EUR 1,0893 -0,0017 0,0037
    USD/GBP 1,2555 0,0149 -0,2191
    JPY/USD 106,83 1,16 -13,72
    RUB/USD 65,6925 1,8808 -6,8284
    TRY/USD 3,2507 0,0405 0,3293
    CNY/USD 6,8059 -0,1656 0,3122
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi