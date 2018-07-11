Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.07.2018)

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|78,86
|0,79
|11,99
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|74,11
|0,26
|13,69
|Золото (доллар/унция)
|1255,4
|-4,2
|-53,9
|Индексы
|0
|0
|Dow-Jones
|24919,66
|143,07
|200,44
|S&P 500
|2793,84
|9,67
|120,23
|Nasdaq
|7759,2
|3
|855,81
|Nikkei
|21973,03
|-282,74
|-791,91
|Dax
|12609,85
|65,96
|-307,79
|FTSE 100
|7692,04
|4,05
|4,27
|CAC 40
|5434,36
|36,25
|121,8
|Shanghai Composite
|2827,63
|12,52
|-479,54
|Bist 100
|96709,18
|-3845,39
|-18623,82
|RTS
|1201,27
|11,75
|46,84
|Валюта
|0
|0
|USD/EUR
|1,1744
|-0,0007
|-0,0261
|USD/GBP
|1,3276
|0,0016
|-0,0237
|JPY/USD
|111
|0,15
|-1,69
|RUB/USD
|61,8194
|-0,6711
|4,1305
|TRY/USD
|4,7069
|-0,0264
|0,9087
|CNY/USD
|6,634
|0,018
|0,1272
Nərmin RəhimovaАвтор новости