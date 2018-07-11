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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.07.2018)

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 78,86 0,79 11,99
    Нефть WTI (доллар/баррель) 74,11 0,26 13,69
    Золото (доллар/унция) 1255,4 -4,2 -53,9
    Индексы 0 0
    Dow-Jones 24919,66 143,07 200,44
    S&P 500 2793,84 9,67 120,23
    Nasdaq 7759,2 3 855,81
    Nikkei 21973,03 -282,74 -791,91
    Dax 12609,85 65,96 -307,79
    FTSE 100 7692,04 4,05 4,27
    CAC 40 5434,36 36,25 121,8
    Shanghai Composite 2827,63 12,52 -479,54
    Bist 100 96709,18 -3845,39 -18623,82
    RTS 1201,27 11,75 46,84
    Валюта 0 0
    USD/EUR 1,1744 -0,0007 -0,0261
    USD/GBP 1,3276 0,0016 -0,0237
    JPY/USD 111 0,15 -1,69
    RUB/USD 61,8194 -0,6711 4,1305
    TRY/USD 4,7069 -0,0264 0,9087
    CNY/USD 6,634 0,018 0,1272
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