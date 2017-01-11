Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2017)

Баку. 11 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|53,64
|-1,3
|-3,18
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,82
|-1,14
|-2,9
|Золото (доллар/унция)
|1 185,5
|0,6
|35,5
|Индексы
|0
|0
|Dow-Jones
|19 885,53
|-1,85
|122,93
|S&P 500
|2 268,9
|0
|30,07
|Nasdaq
|5 551,82
|20
|168,71
|Nikkei
|19 301,44
|-152,89
|187,07
|Dax
|11 583,3
|19,31
|102,24
|FTSE 100
|7 275,47
|37,7
|132,64
|CAC 40
|4 888,23
|0,66
|25,92
|Shanghai Composite
|3 161,67
|-9,57
|58,03
|Bist 100
|77 393,69
|-0,75
|-744,97
|RTS
|1 175,01
|14,74
|22,68
|Валюта
|0
|0
|USD/EUR
|1,0554
|-0,002
|-0,9962
|USD/GBP
|1,2177
|0,0014
|-0,0161
|JPY/USD
|115,77
|-0,26
|-3,52
|RUB/USD
|60,156
|0,0163
|-1,117
|TRY/USD
|3,7897
|0,0763
|0,262
|CNY/USD
|6,9215
|-0,016
|-0,0235
Tural İbadlıАвтор новости
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