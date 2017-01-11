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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2017)

    Нефть Brent – 53,64 долларов/баррель

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 53,64 -1,3 -3,18
    Нефть WTI (доллар/баррель) 50,82 -1,14 -2,9
    Золото (доллар/унция) 1 185,5 0,6 35,5
    Индексы 0 0
    Dow-Jones 19 885,53 -1,85 122,93
    S&P 500 2 268,9 0 30,07
    Nasdaq 5 551,82 20 168,71
    Nikkei 19 301,44 -152,89 187,07
    Dax 11 583,3 19,31 102,24
    FTSE 100 7 275,47 37,7 132,64
    CAC 40 4 888,23 0,66 25,92
    Shanghai Composite 3 161,67 -9,57 58,03
    Bist 100 77 393,69 -0,75 -744,97
    RTS 1 175,01 14,74 22,68
    Валюта 0 0
    USD/EUR 1,0554 -0,002 -0,9962
    USD/GBP 1,2177 0,0014 -0,0161
    JPY/USD 115,77 -0,26 -3,52
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    TRY/USD 3,7897 0,0763 0,262
    CNY/USD 6,9215 -0,016 -0,0235
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