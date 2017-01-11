Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2017)

11 января, 2017 09:34

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 53,64 -1,3 -3,18 Нефть WTI (доллар/баррель) 50,82 -1,14 -2,9 Золото (доллар/унция) 1 185,5 0,6 35,5 Индексы 0 0 Dow-Jones 19 885,53 -1,85 122,93 S&P 500 2 268,9 0 30,07 Nasdaq 5 551,82 20 168,71 Nikkei 19 301,44 -152,89 187,07 Dax 11 583,3 19,31 102,24 FTSE 100 7 275,47 37,7 132,64 CAC 40 4 888,23 0,66 25,92 Shanghai Composite 3 161,67 -9,57 58,03 Bist 100 77 393,69 -0,75 -744,97 RTS 1 175,01 14,74 22,68 Валюта 0 0 USD/EUR 1,0554 -0,002 -0,9962 USD/GBP 1,2177 0,0014 -0,0161 JPY/USD 115,77 -0,26 -3,52 RUB/USD 60,156 0,0163 -1,117 TRY/USD 3,7897 0,0763 0,262 CNY/USD 6,9215 -0,016 -0,0235