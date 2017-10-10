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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2017)

    Нефть Brent – 55,79 доллара/баррель

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,79 0,17 -1,03
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,58 0,29 -4,14
    Золото (доллар/унция) 1 285 6,1 135
    Индексы
    Dow-Jones 22 761,07 -12,6 2 998,47
    S&P 500 2 544,73 -4,6 305,9
    Nasdaq 6 579,73 -10,45 1 196,62
    Nikkei 20 795,78 105,07 1681,41
    Dax 12 976,4 20,46 1 495,34
    FTSE 100 7 507,89 -14,98 365,06
    CAC 40 5 365,83 5,93 503,52
    Shanghai Composite 3 374,378 25,438 270,738
    Bist 100 101 298 -2 839,48 23 159,34
    RTS 1 132,45 -1,85 -19,88
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    USD/EUR 1,174 0,001 0,1224
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