Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2017)

10 октября, 2017 09:55

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 55,79 0,17 -1,03 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,58 0,29 -4,14 Золото (доллар/унция) 1 285 6,1 135 Индексы Dow-Jones 22 761,07 -12,6 2 998,47 S&P 500 2 544,73 -4,6 305,9 Nasdaq 6 579,73 -10,45 1 196,62 Nikkei 20 795,78 105,07 1681,41 Dax 12 976,4 20,46 1 495,34 FTSE 100 7 507,89 -14,98 365,06 CAC 40 5 365,83 5,93 503,52 Shanghai Composite 3 374,378 25,438 270,738 Bist 100 101 298 -2 839,48 23 159,34 RTS 1 132,45 -1,85 -19,88 Валюта USD/EUR 1,174 0,001 0,1224 USD/GBP 1,3142 0,0076 0,0804 JPY/USD 112,68 0,03 -6,61 RUB/USD 58,2912 0,1451 -2,9818 TRY/USD 3,7023 0,0876 0,1746 CNY/USD 6,6251 -0,0277 -0,3199