Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2017)

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,79
|0,17
|-1,03
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,58
|0,29
|-4,14
|Золото (доллар/унция)
|1 285
|6,1
|135
|Индексы
|Dow-Jones
|22 761,07
|-12,6
|2 998,47
|S&P 500
|2 544,73
|-4,6
|305,9
|Nasdaq
|6 579,73
|-10,45
|1 196,62
|Nikkei
|20 795,78
|105,07
|1681,41
|Dax
|12 976,4
|20,46
|1 495,34
|FTSE 100
|7 507,89
|-14,98
|365,06
|CAC 40
|5 365,83
|5,93
|503,52
|Shanghai Composite
|3 374,378
|25,438
|270,738
|Bist 100
|101 298
|-2 839,48
|23 159,34
|RTS
|1 132,45
|-1,85
|-19,88
|Валюта
|USD/EUR
|1,174
|0,001
|0,1224
|USD/GBP
|1,3142
|0,0076
|0,0804
|JPY/USD
|112,68
|0,03
|-6,61
|RUB/USD
|58,2912
|0,1451
|-2,9818
|TRY/USD
|3,7023
|0,0876
|0,1746
|CNY/USD
|6,6251
|-0,0277
|-0,3199
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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