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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2017)

    Нефть марки Brent – 48,3 доллар/баррель

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель)48,30,44-8,52
    Нефть WTI (доллар/баррель)45,830,19-7,89
    Золото (доллар/унция)1271,4-8,1121,4
    Индексы
    Dow-Jones21271,9789,441509,37
    S&P 5002431,77-2,02192,94
    Nasdaq6207,92-113,85824,81
    Nikkei20013,26104898,89
    Dax12815,72102,141334,66
    FTSE 1007527,3377,35384,5
    CAC 405299,7135,47437,4
    Shanghai Composite3158,48,06754,76
    Bist 10098942,87965,3320804,21
    RTS1041,492,99-110,84
    Валюта
    USD/EUR1,1195-0,0019-0,9321
    USD/GBP1,2746-0,0210,0408
    JPY/USD110,320,3-8,97
    RUB/USD57,03810,1257-4,2349
    TRY/USD3,53730,01250,0096
    CNY/USD6,798-0,0023-0,147
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