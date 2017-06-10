Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2017)

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Баку. 10 июня. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|48,3
|0,44
|-8,52
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,83
|0,19
|-7,89
|Золото (доллар/унция)
|1271,4
|-8,1
|121,4
|Индексы
|Dow-Jones
|21271,97
|89,44
|1509,37
|S&P 500
|2431,77
|-2,02
|192,94
|Nasdaq
|6207,92
|-113,85
|824,81
|Nikkei
|20013,26
|104
|898,89
|Dax
|12815,72
|102,14
|1334,66
|FTSE 100
|7527,33
|77,35
|384,5
|CAC 40
|5299,71
|35,47
|437,4
|Shanghai Composite
|3158,4
|8,067
|54,76
|Bist 100
|98942,87
|965,33
|20804,21
|RTS
|1041,49
|2,99
|-110,84
|Валюта
|USD/EUR
|1,1195
|-0,0019
|-0,9321
|USD/GBP
|1,2746
|-0,021
|0,0408
|JPY/USD
|110,32
|0,3
|-8,97
|RUB/USD
|57,0381
|0,1257
|-4,2349
|TRY/USD
|3,5373
|0,0125
|0,0096
|CNY/USD
|6,798
|-0,0023
|-0,147
Nərmin RəhimovaАвтор новости