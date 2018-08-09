Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2018)

Баку. 9 августа.REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|72,28
|- 2,55
|5,41
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|66,94
|- 2,78
|6,52
|Золото (доллар/унция)
|1 221
|- 0,5
|- 88,3
|Индексы
|Dow-Jones
|25 583,75
|- 45,16
|864,53
|S&P 500
|2 857,7
|- 0,75
|184,09
|Nasdaq
|7 888,32
|4,66
|984,93
|Nikkei
|22 626,92
|- 5,45
|- 138,02
|Dax
|12 633,54
|- 14,65
|- 284,1
|FTSE 100
|7 776,65
|58,17
|88,88
|CAC 40 INDEX
|5 501,9
|- 19,41
|189,34
|Shanghai Composite
|2 744,07
|- 35,3
|- 563,1
|Bist 100
|96 974,99
|813,95
|- 18 358,01
|RTS
|1 111,13
|- 36,03
|- 43,3
|Валюта
|USD/EUR
|1,161
|0,0011
|- 0,0395
|USD/GBP
|1,2882
|- 0,0057
|- 0,0631
|JPY/USD
|110,98
|- 0,4
|- 1,71
|RUB/USD
|65,6072
|2,0905
|7,9183
|TRY/USD
|5,2789
|0,0502
|1,4807
|CNY/USD
|6,8355
|0,0042
|0,3287
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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