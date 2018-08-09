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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2018)

    Баку. 9 августа.REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 72,28 - 2,55 5,41
    Нефть WTI (доллар/баррель) 66,94 - 2,78 6,52
    Золото (доллар/унция) 1 221 - 0,5 - 88,3
    Индексы
    Dow-Jones 25 583,75 - 45,16 864,53
    S&P 500 2 857,7 - 0,75 184,09
    Nasdaq 7 888,32 4,66 984,93
    Nikkei 22 626,92 - 5,45 - 138,02
    Dax 12 633,54 - 14,65 - 284,1
    FTSE 100 7 776,65 58,17 88,88
    CAC 40 INDEX 5 501,9 - 19,41 189,34
    Shanghai Composite 2 744,07 - 35,3 - 563,1
    Bist 100 96 974,99 813,95 - 18 358,01
    RTS 1 111,13 - 36,03 - 43,3
    Валюта
    USD/EUR 1,161 0,0011 - 0,0395
    USD/GBP 1,2882 - 0,0057 - 0,0631
    JPY/USD 110,98 - 0,4 - 1,71
    RUB/USD 65,6072 2,0905 7,9183
    TRY/USD 5,2789 0,0502 1,4807
    CNY/USD 6,8355 0,0042 0,3287
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