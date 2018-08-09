Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2018)

9 августа, 2018 10:04

Баку. 9 августа.REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 72,28 - 2,55 5,41 Нефть WTI (доллар/баррель) 66,94 - 2,78 6,52 Золото (доллар/унция) 1 221 - 0,5 - 88,3 Индексы Dow-Jones 25 583,75 - 45,16 864,53 S&P 500 2 857,7 - 0,75 184,09 Nasdaq 7 888,32 4,66 984,93 Nikkei 22 626,92 - 5,45 - 138,02 Dax 12 633,54 - 14,65 - 284,1 FTSE 100 7 776,65 58,17 88,88 CAC 40 INDEX 5 501,9 - 19,41 189,34 Shanghai Composite 2 744,07 - 35,3 - 563,1 Bist 100 96 974,99 813,95 - 18 358,01 RTS 1 111,13 - 36,03 - 43,3 Валюта USD/EUR 1,161 0,0011 - 0,0395 USD/GBP 1,2882 - 0,0057 - 0,0631 JPY/USD 110,98 - 0,4 - 1,71 RUB/USD 65,6072 2,0905 7,9183 TRY/USD 5,2789 0,0502 1,4807 CNY/USD 6,8355 0,0042 0,3287