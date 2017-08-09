Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2017)

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,14
|- 0,23
|- 4,68
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,17
|- 0,22
|- 4,55
|Золото (доллар/унция)
|1262,6
|- 2,1
|112,6
|Индексы
|Dow-Jones
|22 085,34
|- 33,08
|2 322,74
|S&P 500
|2 474,92
|- 5,99
|236,09
|Nasdaq
|6 370,46
|- 13,31
|987,35
|Nikkei
|19 996,01
|- 59,88
|881,64
|Dax
|12 292,05
|34,88
|810,99
|FTSE 100
|7 542,73
|10,79
|399,9
|CAC 40
|5 218,89
|11
|356,58
|Shanghai Composite
|3 281,87
|2,41
|178,23
|Bist 100
|109 639,12
|- 141,98
|31 500,46
|RTS
|1 048,69
|16,01
|-103,64
|Валюта
|USD/EUR
|1,1752
|- 0,0043
|0,1236
|USD/GBP
|1,2992
|- 0,0043
|0,0654
|JPY/USD
|110,32
|- 0,43
|- 8,97
|RUB/USD
|59,8652
|- 0,1665
|- 1,4078
|TRY/USD
|3,5336
|0,0046
|0,0059
|CNY/USD
|6,7061
|- 0,0154
|- 0,2389
Tural İbadlıАвтор новости
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