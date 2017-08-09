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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2017)

    Нефть Brent – 52,14 доллара/баррель

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,14 - 0,23 - 4,68
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,17 - 0,22 - 4,55
    Золото (доллар/унция) 1262,6 - 2,1 112,6
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    Dow-Jones 22 085,34 - 33,08 2 322,74
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