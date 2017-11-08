Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2017)

8 ноября, 2017 09:54

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 63,69 -0,58 6,87 Нефть WTI (доллар/баррель) 57,2 -0,15 3,48 Золото (доллар/унция) 1275,8 -5,8 125,8 Индексы Dow-Jones 23557,23 8,81 3794,63 S&P 500 2590,64 -0,49 351,81 Nasdaq 6767,78 -18,66 1384,67 Nikkei 22884,29 -27,98 3769,92 Dax 13379,27 -89,52 1898,21 FTSE 100 7513,11 -49,17 370,28 CAC 40 5480,64 -26,61 618,33 Shanghai Composite 3413,575 25,401 309,935 Bist 100 112271,9 -1893,77 34133,24 RTS 1146,98 37,6 -5,35 Валюта USD/EUR 1,1587 -0,0023 0,1071 USD/GBP 1,3166 -0,0005 0,0828 JPY/USD 114,01 0,3 -5,28 RUB/USD 59,3773 1,101 -1,8957 TRY/USD 3,8865 0,0574 0,3588 CNY/USD 6,6405 0,0067 -0,3045