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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2017)

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 63,69 -0,58 6,87
    Нефть WTI (доллар/баррель) 57,2 -0,15 3,48
    Золото (доллар/унция) 1275,8 -5,8 125,8
    Индексы
    Dow-Jones 23557,23 8,81 3794,63
    S&P 500 2590,64 -0,49 351,81
    Nasdaq 6767,78 -18,66 1384,67
    Nikkei 22884,29 -27,98 3769,92
    Dax 13379,27 -89,52 1898,21
    FTSE 100 7513,11 -49,17 370,28
    CAC 40 5480,64 -26,61 618,33
    Shanghai Composite 3413,575 25,401 309,935
    Bist 100 112271,9 -1893,77 34133,24
    RTS 1146,98 37,6 -5,35
    Валюта
    USD/EUR 1,1587 -0,0023 0,1071
    USD/GBP 1,3166 -0,0005 0,0828
    JPY/USD 114,01 0,3 -5,28
    RUB/USD 59,3773 1,101 -1,8957
    TRY/USD 3,8865 0,0574 0,3588
    CNY/USD 6,6405 0,0067 -0,3045
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