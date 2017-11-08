Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2017)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|63,69
|-0,58
|6,87
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|57,2
|-0,15
|3,48
|Золото (доллар/унция)
|1275,8
|-5,8
|125,8
|Индексы
|Dow-Jones
|23557,23
|8,81
|3794,63
|S&P 500
|2590,64
|-0,49
|351,81
|Nasdaq
|6767,78
|-18,66
|1384,67
|Nikkei
|22884,29
|-27,98
|3769,92
|Dax
|13379,27
|-89,52
|1898,21
|FTSE 100
|7513,11
|-49,17
|370,28
|CAC 40
|5480,64
|-26,61
|618,33
|Shanghai Composite
|3413,575
|25,401
|309,935
|Bist 100
|112271,9
|-1893,77
|34133,24
|RTS
|1146,98
|37,6
|-5,35
|Валюта
|USD/EUR
|1,1587
|-0,0023
|0,1071
|USD/GBP
|1,3166
|-0,0005
|0,0828
|JPY/USD
|114,01
|0,3
|-5,28
|RUB/USD
|59,3773
|1,101
|-1,8957
|TRY/USD
|3,8865
|0,0574
|0,3588
|CNY/USD
|6,6405
|0,0067
|-0,3045
Nərmin RəhimovaАвтор новости