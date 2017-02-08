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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2017)

    Нефть Brent – 55,05 доллара/баррель

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,05 -0,67 -1,77
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,17 -0,84 -1,55
    Золото (доллар/унция) 1236,1 4 86,1
    Индексы
    Dow-Jones 20090,29 37,87 327,69
    S&P 500 2293,08 0,52 54,25
    Nasdaq 5674,22 10,67 291,11
    Nikkei 18958,41 -18,3 -155,96
    Dax 11549,44 39,6 68,38
    FTSE 100 7186,22 14,07 43,39
    CAC 40 4754,47 -23,61 -107,84
    Shanghai Composite 3153,088 -3,892 49,448
    Bist 100 87476,73 118,87 9338,07
    RTS 1179,21 0,69 26,88
    Валюта
    USD/EUR 1,0683 -0,0067 -0,9833
    USD/GBP 1,2509 0,004 0,0171
    JPY/USD 112,39 0,65 -6,9
    RUB/USD 59,487 0,5543 -1,786
    TRY/USD 3,7455 0,0617 0,2178
    CNY/USD 6,8853 0,0223 -0,0597
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