Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2017)

8 февраля, 2017 09:22

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,05 -0,67 -1,77 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,17 -0,84 -1,55 Золото (доллар/унция) 1236,1 4 86,1 Индексы Dow-Jones 20090,29 37,87 327,69 S&P 500 2293,08 0,52 54,25 Nasdaq 5674,22 10,67 291,11 Nikkei 18958,41 -18,3 -155,96 Dax 11549,44 39,6 68,38 FTSE 100 7186,22 14,07 43,39 CAC 40 4754,47 -23,61 -107,84 Shanghai Composite 3153,088 -3,892 49,448 Bist 100 87476,73 118,87 9338,07 RTS 1179,21 0,69 26,88 Валюта USD/EUR 1,0683 -0,0067 -0,9833 USD/GBP 1,2509 0,004 0,0171 JPY/USD 112,39 0,65 -6,9 RUB/USD 59,487 0,5543 -1,786 TRY/USD 3,7455 0,0617 0,2178 CNY/USD 6,8853 0,0223 -0,0597