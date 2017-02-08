Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.02.2017)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,05
|-0,67
|-1,77
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|52,17
|-0,84
|-1,55
|Золото (доллар/унция)
|1236,1
|4
|86,1
|Индексы
|Dow-Jones
|20090,29
|37,87
|327,69
|S&P 500
|2293,08
|0,52
|54,25
|Nasdaq
|5674,22
|10,67
|291,11
|Nikkei
|18958,41
|-18,3
|-155,96
|Dax
|11549,44
|39,6
|68,38
|FTSE 100
|7186,22
|14,07
|43,39
|CAC 40
|4754,47
|-23,61
|-107,84
|Shanghai Composite
|3153,088
|-3,892
|49,448
|Bist 100
|87476,73
|118,87
|9338,07
|RTS
|1179,21
|0,69
|26,88
|Валюта
|USD/EUR
|1,0683
|-0,0067
|-0,9833
|USD/GBP
|1,2509
|0,004
|0,0171
|JPY/USD
|112,39
|0,65
|-6,9
|RUB/USD
|59,487
|0,5543
|-1,786
|TRY/USD
|3,7455
|0,0617
|0,2178
|CNY/USD
|6,8853
|0,0223
|-0,0597
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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