Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.07.2017)

Баку.7 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|47,53
|-0,58
|- 9,29
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|44,94
|-0,58
|- 8,19
|Золото (доллар/унция)
|1 220,12
|-3,18
|70,12
|Индексы
|Dow-Jones
|21 320,04
|-158,13
|1 557,44
|S&P 500
|2 409,75
|-22,79
|170,92
|Nasdaq
|6 089,46
|-61,39
|767,75
|Nikkei
|19 896
|-98,06
|781,63
|Dax
|12 381,25
|-72,43
|900,19
|FTSE 100
|7 337,28
|-30,32
|194,45
|CAC 40
|5 152,4
|-27,7
|290,09
|Shanghai Composite
|3 205,02
|-7,36
|101,38
|Bist 100
|100 627,01
|-117,45
|22 488,35
|RTS
|1 011,79
|3,91
|-140,54
|Валюта
|USD/EUR
|1,1415
|-0,0008
|0,0899
|USD/GBP
|1,2967
|-0,0003
|0,0647
|JPY/USD
|113,64
|0,42
|- 5,55
|RUB/USD
|60,1558
|0,1565
|- 1,1172
|TRY/USD
|3,6266
|0,0061
|0,0989
|CNY/USD
|6,8003
|-0,0014
|- 0,1447
Cavid ƏzimovАвтор новости
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