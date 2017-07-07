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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.07.2017)

    Нефть Brent – 47,53 долларов/баррель

    Баку.7 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 47,53 -0,58 - 9,29
    Нефть WTI (доллар/баррель) 44,94 -0,58 - 8,19
    Золото (доллар/унция) 1 220,12 -3,18 70,12
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    Dow-Jones 21 320,04 -158,13 1 557,44
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    Bist 100 100 627,01 -117,45 22 488,35
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