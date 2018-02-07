Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2018)

7 февраля, 2018 10:28

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 66,86 -0,76 -0,01 Нефть WTI (доллар/баррель) 63,39 -0,76 2,97 Золото (доллар/унция) 1 329,5 -7 20,2 Индексы Dow-Jones 24 912,77 567,02 193,55 S&P 500 2 695,14 46,2 21,53 Nasdaq 7 115,88 148,35 212,49 Nikkei 21 826,87 -855,21 -938,07 Dax 12 392,66 -294,83 -524,98 FTSE 100 7 141,4 -193,58 -546,37 CAC 40 5 161,81 -124,02 -150,75 Shanghai Composite 3 370,652 -116,838 63,482 Bist 100 115 457,3 -1 395,38 124,3 RTS 1 232,69 -31,08 78,26 Валюта USD/EUR 1,2377 0,001 0,0372 USD/GBP 1,3949 -0,001 0,0436 JPY/USD 109,56 0,47 -3,13 RUB/USD 56,8588 -0,4493 -0,8301 TRY/USD 3,77 -0,0205 -0,0282 CNY/USD 6,2907 -0,0019 -0,2161