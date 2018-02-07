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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2018)

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 66,86 -0,76 -0,01
    Нефть WTI (доллар/баррель) 63,39 -0,76 2,97
    Золото (доллар/унция) 1 329,5 -7 20,2
    Индексы
    Dow-Jones 24 912,77 567,02 193,55
    S&P 500 2 695,14 46,2 21,53
    Nasdaq 7 115,88 148,35 212,49
    Nikkei 21 826,87 -855,21 -938,07
    Dax 12 392,66 -294,83 -524,98
    FTSE 100 7 141,4 -193,58 -546,37
    CAC 40 5 161,81 -124,02 -150,75
    Shanghai Composite 3 370,652 -116,838 63,482
    Bist 100 115 457,3 -1 395,38 124,3
    RTS 1 232,69 -31,08 78,26
    Валюта
    USD/EUR 1,2377 0,001 0,0372
    USD/GBP 1,3949 -0,001 0,0436
    JPY/USD 109,56 0,47 -3,13
    RUB/USD 56,8588 -0,4493 -0,8301
    TRY/USD 3,77 -0,0205 -0,0282
    CNY/USD 6,2907 -0,0019 -0,2161
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