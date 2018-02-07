Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.02.2018)

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|66,86
|-0,76
|-0,01
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|63,39
|-0,76
|2,97
|Золото (доллар/унция)
|1 329,5
|-7
|20,2
|Индексы
|Dow-Jones
|24 912,77
|567,02
|193,55
|S&P 500
|2 695,14
|46,2
|21,53
|Nasdaq
|7 115,88
|148,35
|212,49
|Nikkei
|21 826,87
|-855,21
|-938,07
|Dax
|12 392,66
|-294,83
|-524,98
|FTSE 100
|7 141,4
|-193,58
|-546,37
|CAC 40
|5 161,81
|-124,02
|-150,75
|Shanghai Composite
|3 370,652
|-116,838
|63,482
|Bist 100
|115 457,3
|-1 395,38
|124,3
|RTS
|1 232,69
|-31,08
|78,26
|Валюта
|USD/EUR
|1,2377
|0,001
|0,0372
|USD/GBP
|1,3949
|-0,001
|0,0436
|JPY/USD
|109,56
|0,47
|-3,13
|RUB/USD
|56,8588
|-0,4493
|-0,8301
|TRY/USD
|3,77
|-0,0205
|-0,0282
|CNY/USD
|6,2907
|-0,0019
|-0,2161
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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