Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2017)

5 сентября, 2017 10:02

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с

началом года

Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 52,34 - 0,41 - 4,48 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,29 0 - 6,43 Золото (доллар/унция) 1 330,4 0 180,4 Индексы Dow-Jones 21 987,56 0 2 224,96 S&P 500 2 476,55 0 237,72 Nasdaq 6 435,33 0 1 052,22 Nikkei 19 393,02 - 298,45 278,65 Dax 12 102,21 - 40,43 621,15 FTSE 100 7 411,47 - 27,03 268,64 CAC 40 INDEX 5 103,97 - 19,29 241,66 Shanghai Composite 3 379,583 12,463 275,943 Bist 100 110 010,5 0,01 31 871,84 RTS 1 091,83 - 8,75 - 60,5 Валюта USD/EUR 1,1896 0,0036 0,138 USD/GBP 1,2931 - 0,002 0,0593 JPY/USD 109,72 - 0,53 - 9,57 RUB/USD 57,8302 0,3507 - 3,4428 TRY/USD 3,4349 0,0051 - 0,0928 CNY/USD 6,5309 - 0,0275 - 0,4141