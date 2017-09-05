Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2017)

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|
Разница с
началом года
|Товар
|
Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,34
|- 0,41
|- 4,48
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,29
|0
|- 6,43
|Золото (доллар/унция)
|1 330,4
|0
|180,4
|
Индексы
|Dow-Jones
|21 987,56
|0
|2 224,96
|S&P 500
|2 476,55
|0
|237,72
|Nasdaq
|6 435,33
|0
|1 052,22
|Nikkei
|19 393,02
|- 298,45
|278,65
|Dax
|12 102,21
|- 40,43
|621,15
|FTSE 100
|7 411,47
|- 27,03
|268,64
|CAC 40 INDEX
|5 103,97
|- 19,29
|241,66
|Shanghai Composite
|3 379,583
|12,463
|275,943
|Bist 100
|110 010,5
|0,01
|31 871,84
|RTS
|1 091,83
|- 8,75
|- 60,5
|Валюта
|USD/EUR
|1,1896
|0,0036
|0,138
|USD/GBP
|1,2931
|- 0,002
|0,0593
|JPY/USD
|109,72
|- 0,53
|- 9,57
|RUB/USD
|57,8302
|0,3507
|- 3,4428
|TRY/USD
|3,4349
|0,0051
|- 0,0928
|CNY/USD
|6,5309
|- 0,0275
|- 0,4141
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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