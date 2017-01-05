Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.01.2017)

5 января, 2017 09:37

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 56,46 0,6 19,42 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,26 0,53 15,98 Золото (доллар/унция) 1 165,3 4,55 -267,8 Индексы Dow-Jones 19 942,16 60,4 2 517,13 S&P 500 2 270,75 12,92 226,81 Nasdaq 5 477 47,92 469,59 Nikkei 19 594,16 21,16 560,45 Dax 11 584,31 0,07 841,3 FTSE 100 6 954,21 -223,68 711,89 CAC 40 4 764,07 -135,26 127,01 Shanghai Composite 3 158,79 7,65 -380,39 Bist 100 76 143,59 -474,61 4 416,6 RTS 1 176,69 -12,63 419,65 Валюта USD/EUR 1,0489 0,0085 -0,0367 USD/GBP 1,2323 0,0078 -0,2423 JPY/USD 117,25 -0,84 -3,3 RUB/USD 60,3713 -0,542 -12,1496 TRY/USD 3,5721 -0,0129 0,6507 CNY/USD 6,9342 -0,0268 0,4405