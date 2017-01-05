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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.01.2017)

    Нефть Brent – 56,46 долларов/баррель

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,46 0,6 19,42
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,26 0,53 15,98
    Золото (доллар/унция) 1 165,3 4,55 -267,8
    Индексы
    Dow-Jones 19 942,16 60,4 2 517,13
    S&P 500 2 270,75 12,92 226,81
    Nasdaq 5 477 47,92 469,59
    Nikkei 19 594,16 21,16 560,45
    Dax 11 584,31 0,07 841,3
    FTSE 100 6 954,21 -223,68 711,89
    CAC 40 4 764,07 -135,26 127,01
    Shanghai Composite 3 158,79 7,65 -380,39
    Bist 100 76 143,59 -474,61 4 416,6
    RTS 1 176,69 -12,63 419,65
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    USD/EUR 1,0489 0,0085 -0,0367
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