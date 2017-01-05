Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.01.2017)

Баку. 5 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,46
|0,6
|19,42
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,26
|0,53
|15,98
|Золото (доллар/унция)
|1 165,3
|4,55
|-267,8
|Индексы
|Dow-Jones
|19 942,16
|60,4
|2 517,13
|S&P 500
|2 270,75
|12,92
|226,81
|Nasdaq
|5 477
|47,92
|469,59
|Nikkei
|19 594,16
|21,16
|560,45
|Dax
|11 584,31
|0,07
|841,3
|FTSE 100
|6 954,21
|-223,68
|711,89
|CAC 40
|4 764,07
|-135,26
|127,01
|Shanghai Composite
|3 158,79
|7,65
|-380,39
|Bist 100
|76 143,59
|-474,61
|4 416,6
|RTS
|1 176,69
|-12,63
|419,65
|Валюта
|USD/EUR
|1,0489
|0,0085
|-0,0367
|USD/GBP
|1,2323
|0,0078
|-0,2423
|JPY/USD
|117,25
|-0,84
|-3,3
|RUB/USD
|60,3713
|-0,542
|-12,1496
|TRY/USD
|3,5721
|-0,0129
|0,6507
|CNY/USD
|6,9342
|-0,0268
|0,4405
Tural İbadlıАвтор новости
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