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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2016)

    Нефть Brent – 46,35 доллара/баррель

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,35 -0,51 9,31
    Нефть WTI (доллар/баррель) 44,66 -0,68 7,38
    Золото (доллар/унция) 1303,3 -4,9 -129,8
    Индексы
    Dow-Jones 17930,67 -28,97 505,64
    S&P 500 2088,66 -9,28 44,72
    Nasdaq 5058,41 -47,16 51
    Nikkei 16829,48 -305,2 -2204,23
    Dax 10325,88 -45,05 -417,13
    FTSE 100 6790,51 -54,91 548,19
    CAC 40 4411,68 -2,99 -225,38
    Shanghai Composite 3128,936 26,204 -410,244
    Bist 100 76681,37 -490,22 4954,38
    RTS 971,2 -1,89 214,16
    Валюта
    USD/EUR 1,1105 0,0007 0,0249
    USD/GBP 1,2461 0,0157 -0,2285
    JPY/USD 102,98 -0,32 -17,57
    RUB/USD 63,6135 0,1055 -8,9074
    TRY/USD 3,1101 -0,0034 0,1887
    CNY/USD 6,765 0,008 0,2713
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