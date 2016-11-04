Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2016)

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|46,35
|-0,51
|9,31
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|44,66
|-0,68
|7,38
|Золото (доллар/унция)
|1303,3
|-4,9
|-129,8
|Индексы
|Dow-Jones
|17930,67
|-28,97
|505,64
|S&P 500
|2088,66
|-9,28
|44,72
|Nasdaq
|5058,41
|-47,16
|51
|Nikkei
|16829,48
|-305,2
|-2204,23
|Dax
|10325,88
|-45,05
|-417,13
|FTSE 100
|6790,51
|-54,91
|548,19
|CAC 40
|4411,68
|-2,99
|-225,38
|Shanghai Composite
|3128,936
|26,204
|-410,244
|Bist 100
|76681,37
|-490,22
|4954,38
|RTS
|971,2
|-1,89
|214,16
|Валюта
|USD/EUR
|1,1105
|0,0007
|0,0249
|USD/GBP
|1,2461
|0,0157
|-0,2285
|JPY/USD
|102,98
|-0,32
|-17,57
|RUB/USD
|63,6135
|0,1055
|-8,9074
|TRY/USD
|3,1101
|-0,0034
|0,1887
|CNY/USD
|6,765
|0,008
|0,2713
Nərmin RəhimovaАвтор новости