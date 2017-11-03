Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.11.2017)

3 ноября, 2017 09:34

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 60,62 0,13 3,8 Нефть WTI (доллар/баррель) 54,54 0,24 0,82 Золото (доллар/унция) 1 278,1 0,8 128,1 Индексы Dow-Jones 23 516,26 81,25 3 753,66 S&P 500 2 579,85 0,49 341,02 Nasdaq 6 714,94 -1,6 1331,83 Nikkei 22 539,12 119,04 3 424,75 Dax 13 440,93 -24,58 1 959,87 FTSE 100 7 555,32 67,36 412,49 CAC 40 5 510,5 -3,79 648,19 Shanghai Composite 3 383,309 -12,601 279,669 Bist 100 112 994,9 136,26 34 856,24 RTS 1 118,66 -7,77 -33,67 Валюта USD/EUR 1,1658 0,0039 0,1142 USD/GBP 1,3059 -0,0186 0,0721 JPY/USD 114,08 -0,1 -5,21 RUB/USD 58,1919 0,005 -3,0811 TRY/USD 3,7973 -0,0157 0,2696 CNY/USD 6,6093 0,0073 -0,3357