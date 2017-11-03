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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.11.2017)

    Нефть Brent – 60,62 долларов/баррель

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 60,62 0,13 3,8
    Нефть WTI (доллар/баррель) 54,54 0,24 0,82
    Золото (доллар/унция) 1 278,1 0,8 128,1
    Индексы
    Dow-Jones 23 516,26 81,25 3 753,66
    S&P 500 2 579,85 0,49 341,02
    Nasdaq 6 714,94 -1,6 1331,83
    Nikkei 22 539,12 119,04 3 424,75
    Dax 13 440,93 -24,58 1 959,87
    FTSE 100 7 555,32 67,36 412,49
    CAC 40 5 510,5 -3,79 648,19
    Shanghai Composite 3 383,309 -12,601 279,669
    Bist 100 112 994,9 136,26 34 856,24
    RTS 1 118,66 -7,77 -33,67
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