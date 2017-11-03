Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.11.2017)

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|60,62
|0,13
|3,8
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|54,54
|0,24
|0,82
|Золото (доллар/унция)
|1 278,1
|0,8
|128,1
|Индексы
|Dow-Jones
|23 516,26
|81,25
|3 753,66
|S&P 500
|2 579,85
|0,49
|341,02
|Nasdaq
|6 714,94
|-1,6
|1331,83
|Nikkei
|22 539,12
|119,04
|3 424,75
|Dax
|13 440,93
|-24,58
|1 959,87
|FTSE 100
|7 555,32
|67,36
|412,49
|CAC 40
|5 510,5
|-3,79
|648,19
|Shanghai Composite
|3 383,309
|-12,601
|279,669
|Bist 100
|112 994,9
|136,26
|34 856,24
|RTS
|1 118,66
|-7,77
|-33,67
|Валюта
|USD/EUR
|1,1658
|0,0039
|0,1142
|USD/GBP
|1,3059
|-0,0186
|0,0721
|JPY/USD
|114,08
|-0,1
|-5,21
|RUB/USD
|58,1919
|0,005
|-3,0811
|TRY/USD
|3,7973
|-0,0157
|0,2696
|CNY/USD
|6,6093
|0,0073
|-0,3357
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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