Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.08.2017)

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,36
|0,58
|- 4,46
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,59
|0,43
|- 4,13
|Золото (доллар/унция)
|1 278,4
|- 1
|128,4
|Индексы
|Dow-Jones
|22 016,24
|52,32
|2 253,64
|S&P 500
|2 477,57
|1,22
|238,74
|Nasdaq
|6 362,65
|- 0,29
|979,54
|Nikkei
|20 022,29
|36,5
|907,92
|Dax
|12 181,48
|- 69,81
|700,42
|FTSE 100
|7 411,43
|- 12,23
|268,6
|CAC 40
|5 107,25
|- 19,78
|244,94
|Shanghai Composite
|3 285,057
|- 7,583
|181,417
|Bist 100
|106 525,4
|377,97
|28 386,74
|RTS
|1 021,42
|7,18
|- 130,91
|Валюта
|USD/EUR
|1,1856
|0,0037
|0,134
|USD/GBP
|1,3223
|0,002
|0,0885
|JPY/USD
|110,72
|0,36
|- 8,57
|RUB/USD
|60,5617
|0,2184
|- 0,7113
|TRY/USD
|3,5321
|0,0049
|0,0044
|CNY/USD
|6,7217
|0,0038
|- 0,2233
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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