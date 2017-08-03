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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.08.2017)

    Нефть Brent – 52,36 доллара/баррель

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,36 0,58 - 4,46
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,59 0,43 - 4,13
    Золото (доллар/унция) 1 278,4 - 1 128,4
    Индексы
    Dow-Jones 22 016,24 52,32 2 253,64
    S&P 500 2 477,57 1,22 238,74
    Nasdaq 6 362,65 - 0,29 979,54
    Nikkei 20 022,29 36,5 907,92
    Dax 12 181,48 - 69,81 700,42
    FTSE 100 7 411,43 - 12,23 268,6
    CAC 40 5 107,25 - 19,78 244,94
    Shanghai Composite 3 285,057 - 7,583 181,417
    Bist 100 106 525,4 377,97 28 386,74
    RTS 1 021,42 7,18 - 130,91
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    USD/EUR 1,1856 0,0037 0,134
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