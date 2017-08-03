Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.08.2017)

3 августа, 2017 09:51

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 52,36 0,58 - 4,46 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,59 0,43 - 4,13 Золото (доллар/унция) 1 278,4 - 1 128,4 Индексы Dow-Jones 22 016,24 52,32 2 253,64 S&P 500 2 477,57 1,22 238,74 Nasdaq 6 362,65 - 0,29 979,54 Nikkei 20 022,29 36,5 907,92 Dax 12 181,48 - 69,81 700,42 FTSE 100 7 411,43 - 12,23 268,6 CAC 40 5 107,25 - 19,78 244,94 Shanghai Composite 3 285,057 - 7,583 181,417 Bist 100 106 525,4 377,97 28 386,74 RTS 1 021,42 7,18 - 130,91 Валюта USD/EUR 1,1856 0,0037 0,134 USD/GBP 1,3223 0,002 0,0885 JPY/USD 110,72 0,36 - 8,57 RUB/USD 60,5617 0,2184 - 0,7113 TRY/USD 3,5321 0,0049 0,0044 CNY/USD 6,7217 0,0038 - 0,2233