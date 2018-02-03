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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2018)

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 68,6 -1,05 1,73
    Нефть WTI (доллар/баррель) 65,07 -0,73 4,65
    Золото (доллар/унция) 1 335,7 -12,2 26,4
    Индексы
    Dow-Jones 26 520,96 -665,75 801,74
    S&P 500 2 762,13 -59,85 88,52
    Nasdaq 7 240,95 -144,92 337,55
    Nikkei 23 274,53 -211,58 509,59
    Dax 13 785,16 -218,74 -132,48
    FTSE 100 7 443,43 -46,96 -244,34
    CAC 40 5 364,98 -89,56 52,43
    Shanghai Composite 3 462,08 15,1 154,91
    Bist 100 118 119,4 -924,98 2 786,4
    RTS 1 272,76 -20,34 118,33
    Валюта
    USD/EUR 1,2456 -0,0058 0,0451
    USD/GBP 1,4113 0,0155 0,006
    JPY/USD 110,16 0,75 -2,53
    RUB/USD 56,5501 0,633 -1,1388
    TRY/USD 3,7691 0,037 -0,0291
    CNY/USD 6,3034 0,0003 -0,2034
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