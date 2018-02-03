Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2018)

https://report.az/storage/news/7811a15fa06d3ca46e5527b62ae160a6/216849fd-9fa1-4176-9dd5-45c7f1f2e411_292.jpg
Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|68,6
|-1,05
|1,73
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|65,07
|-0,73
|4,65
|Золото (доллар/унция)
|1 335,7
|-12,2
|26,4
|Индексы
|Dow-Jones
|26 520,96
|-665,75
|801,74
|S&P 500
|2 762,13
|-59,85
|88,52
|Nasdaq
|7 240,95
|-144,92
|337,55
|Nikkei
|23 274,53
|-211,58
|509,59
|Dax
|13 785,16
|-218,74
|-132,48
|FTSE 100
|7 443,43
|-46,96
|-244,34
|CAC 40
|5 364,98
|-89,56
|52,43
|Shanghai Composite
|3 462,08
|15,1
|154,91
|Bist 100
|118 119,4
|-924,98
|2 786,4
|RTS
|1 272,76
|-20,34
|118,33
|Валюта
|USD/EUR
|1,2456
|-0,0058
|0,0451
|USD/GBP
|1,4113
|0,0155
|0,006
|JPY/USD
|110,16
|0,75
|-2,53
|RUB/USD
|56,5501
|0,633
|-1,1388
|TRY/USD
|3,7691
|0,037
|-0,0291
|CNY/USD
|6,3034
|0,0003
|-0,2034
Cavid ƏzimovАвтор новости