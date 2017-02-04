Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2017)

4 февраля, 2017 09:49

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 56,80 0,24 -0,02 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,86 0,32 0,14 Золото (доллар/унция) 1 221,85 2,45 71,85 Индексы Dow-Jones 20 071,46 186,55 308,86 S&P 500 2 297,42 16,57 58,59 Nasdaq 5 666,77 30,57 283,66 Nikkei 18 918,2 3,62 -196,17 Dax 11 651,49 23,54 170,43 FTSE 100 7 188,3 47,55 45,47 CAC 40 INDEX 4 823,75 30,25 38,56 Shanghai Composite 3 140,17 -19 36,53 Bist 100 88 389,5 995,31 10 250,84 RTS 1 190,4 18,98 38,07 Валюта USD/EUR 1,0783 0,0024 -0,0267 USD/GBP 1,2484 0,004 0,0146 JPY/USD 112,65 -0,15 -6,64 RUB/USD 58,9824 -0,4293 -2,2906 TRY/USD 3,6969 -0,0403 0,1692 CNY/USD 6,8661 -0,0174 -0,0789