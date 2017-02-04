Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2017)

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,80
|0,24
|-0,02
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,86
|0,32
|0,14
|Золото (доллар/унция)
|1 221,85
|2,45
|71,85
|Индексы
|Dow-Jones
|20 071,46
|186,55
|308,86
|S&P 500
|2 297,42
|16,57
|58,59
|Nasdaq
|5 666,77
|30,57
|283,66
|Nikkei
|18 918,2
|3,62
|-196,17
|Dax
|11 651,49
|23,54
|170,43
|FTSE 100
|7 188,3
|47,55
|45,47
|CAC 40 INDEX
|4 823,75
|30,25
|38,56
|Shanghai Composite
|3 140,17
|-19
|36,53
|Bist 100
|88 389,5
|995,31
|10 250,84
|RTS
|1 190,4
|18,98
|38,07
|Валюта
|USD/EUR
|1,0783
|0,0024
|-0,0267
|USD/GBP
|1,2484
|0,004
|0,0146
|JPY/USD
|112,65
|-0,15
|-6,64
|RUB/USD
|58,9824
|-0,4293
|-2,2906
|TRY/USD
|3,6969
|-0,0403
|0,1692
|CNY/USD
|6,8661
|-0,0174
|-0,0789
Cavid ƏzimovАвтор новости
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