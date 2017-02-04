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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2017)

    Нефть Brent - 56,80 долларов/баррель

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,80 0,24 -0,02
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,86 0,32 0,14
    Золото (доллар/унция) 1 221,85 2,45 71,85
    Индексы
    Dow-Jones 20 071,46 186,55 308,86
    S&P 500 2 297,42 16,57 58,59
    Nasdaq 5 666,77 30,57 283,66
    Nikkei 18 918,2 3,62 -196,17
    Dax 11 651,49 23,54 170,43
    FTSE 100 7 188,3 47,55 45,47
    CAC 40 INDEX 4 823,75 30,25 38,56
    Shanghai Composite 3 140,17 -19 36,53
    Bist 100 88 389,5 995,31 10 250,84
    RTS 1 190,4 18,98 38,07
    Валюта
    USD/EUR 1,0783 0,0024 -0,0267
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