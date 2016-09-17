Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.09.2016)

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|45,77
|-0,82
|8,73
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|43,03
|-0,88
|5,75
|Золото (доллар/унция)
|1313,2
|-4,8
|-119,9
|Индексы
|Dow-Jones
|18123,8
|-88,68
|698,77
|S&P 500
|2139,16
|-8,1
|95,22
|Nasdaq
|5244,57
|-5,12
|237,16
|Nikkei
|16519,29
|-209,75
|-2514,42
|Dax
|10276,17
|-155,03
|-466,84
|FTSE 100
|6710,28
|-20,02
|467,96
|CAC 40
|4332,45
|-40,77
|-304,61
|Shanghai Composite
|3002,849
|-0,001
|-536,331
|Bist 100
|76020,29
|-1033,25
|4293,3
|RTS
|961,41
|-9,52
|204,37
|Валюта
|USD/EUR
|1,1155
|-0,0089
|0,0299
|USD/GBP
|1,3002
|-0,0237
|-0,1744
|JPY/USD
|102,29
|0,19
|-18,26
|RUB/USD
|65,285
|0,5502
|-7,2359
|TRY/USD
|2,9804
|0,0118
|0,059
|CNY/USD
|6,6747
|0
|0,181
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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