Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.09.2016)

17 сентября, 2016 10:21

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 45,77 -0,82 8,73 Нефть WTI (доллар/баррель) 43,03 -0,88 5,75 Золото (доллар/унция) 1313,2 -4,8 -119,9 Индексы Dow-Jones 18123,8 -88,68 698,77 S&P 500 2139,16 -8,1 95,22 Nasdaq 5244,57 -5,12 237,16 Nikkei 16519,29 -209,75 -2514,42 Dax 10276,17 -155,03 -466,84 FTSE 100 6710,28 -20,02 467,96 CAC 40 4332,45 -40,77 -304,61 Shanghai Composite 3002,849 -0,001 -536,331 Bist 100 76020,29 -1033,25 4293,3 RTS 961,41 -9,52 204,37 Валюта USD/EUR 1,1155 -0,0089 0,0299 USD/GBP 1,3002 -0,0237 -0,1744 JPY/USD 102,29 0,19 -18,26 RUB/USD 65,285 0,5502 -7,2359 TRY/USD 2,9804 0,0118 0,059 CNY/USD 6,6747 0 0,181