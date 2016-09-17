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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.09.2016)

    Нефть Brent – 45,77 доллара/баррель

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 45,77 -0,82 8,73
    Нефть WTI (доллар/баррель) 43,03 -0,88 5,75
    Золото (доллар/унция) 1313,2 -4,8 -119,9
    Индексы
    Dow-Jones 18123,8 -88,68 698,77
    S&P 500 2139,16 -8,1 95,22
    Nasdaq 5244,57 -5,12 237,16
    Nikkei 16519,29 -209,75 -2514,42
    Dax 10276,17 -155,03 -466,84
    FTSE 100 6710,28 -20,02 467,96
    CAC 40 4332,45 -40,77 -304,61
    Shanghai Composite 3002,849 -0,001 -536,331
    Bist 100 76020,29 -1033,25 4293,3
    RTS 961,41 -9,52 204,37
    Валюта
    USD/EUR 1,1155 -0,0089 0,0299
    USD/GBP 1,3002 -0,0237 -0,1744
    JPY/USD 102,29 0,19 -18,26
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    TRY/USD 2,9804 0,0118 0,059
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