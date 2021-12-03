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Основные фондовые индексы США закрылись ростом

Основные фондовые индексы США закрылись ростом Биржи США закрылись ростом основных индексов на оптимизме по статистике занятости.
Финансы
3 декабря 2021 г. 03:39
Основные фондовые индексы США закрылись ростом

Биржи США закрылись ростом основных индексов на оптимизме по статистике занятости.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,82% до 34 639,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,83% до 15 381,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,42% до 4 577,15 пункта.

Оптимизм трейдерам придала статистика занятости в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 ноября, выросло меньше прогноза - до 222 тысяч. Кроме того, показатель предыдущей недели пересмотрели в сторону понижения - до 194 тысяч со 199 тысяч.

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