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Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно Американские фондовые индексы затруднялись с выбором направления, но в результате смогли отыграть часть потерь, понесенных накануне.
Финансы
28 апреля 2022 г. 04:43
Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Американские фондовые индексы затруднялись с выбором направления, но в результате смогли отыграть часть потерь, понесенных накануне.

Как передает Report, об этом сообщает сайт торговой площадки.

Так, S&P 500 вырос на 8,76 пункта, или на 0,2%, до 4 183,96. Dow Jones Industrial Average поднялся на 61,75 пункта, или на 0,2%, до 33 301,93. Nasdaq Composite потерял 1,81 пункта, или менее 0,1%, закрывшись на отметке 12 488,93.

Напомним, что во вторник Dow Jones Industrial Average потерял более 800 пунктов, а Nasdaq Composite зафиксировал сильнейший спад в процентах с сентября 2020 года.

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