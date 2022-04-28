Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Американские фондовые индексы затруднялись с выбором направления, но в результате смогли отыграть часть потерь, понесенных накануне.

Американские фондовые индексы затруднялись с выбором направления, но в результате смогли отыграть часть потерь, понесенных накануне.

Как передает Report, об этом сообщает сайт торговой площадки.

Так, S&P 500 вырос на 8,76 пункта, или на 0,2%, до 4 183,96. Dow Jones Industrial Average поднялся на 61,75 пункта, или на 0,2%, до 33 301,93. Nasdaq Composite потерял 1,81 пункта, или менее 0,1%, закрывшись на отметке 12 488,93.

Напомним, что во вторник Dow Jones Industrial Average потерял более 800 пунктов, а Nasdaq Composite зафиксировал сильнейший спад в процентах с сентября 2020 года.