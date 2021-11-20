Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Фондовый индекс NASDAQ побил очередной рекорд, SP 500 и DJIA снизились.

Фондовый индекс NASDAQ побил очередной рекорд, S&P 500 и DJIA снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Высокотехнологичный NASDAQ впервые поднялся выше 16 тысяч пунктов - на 0,40%, до 16 057,44 пункта, в то время как промышленный DJIA упал на 0,75%, до 35 601,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,14%, до 4 697,96 пункта.

Спад двух индексов в основном вызван тем, что акции ряда компаний, в особенности авиаперевозчиков, снизились на фоне опасений очередного карантина по коронавирусу в Европе.