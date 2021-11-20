О нас
Report Georgia
Аудио новости

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно Фондовый индекс NASDAQ побил очередной рекорд, SP 500 и DJIA снизились.
Финансы
20 ноября 2021 г. 04:42
Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Фондовый индекс NASDAQ побил очередной рекорд, S&P 500 и DJIA снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Высокотехнологичный NASDAQ впервые поднялся выше 16 тысяч пунктов - на 0,40%, до 16 057,44 пункта, в то время как промышленный DJIA упал на 0,75%, до 35 601,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,14%, до 4 697,96 пункта.

Спад двух индексов в основном вызван тем, что акции ряда компаний, в особенности авиаперевозчиков, снизились на фоне опасений очередного карантина по коронавирусу в Европе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
18 ноября 2021 г. 13:38
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта умный город
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта "умный город"
18 ноября 2021 г. 13:28
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
18 ноября 2021 г. 10:43
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
17 ноября 2021 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi