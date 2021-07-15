Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Биржевые индексы США продемонстрировали второй подряд день без существенных колебаний, отметившись незначительным ростом.

Американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в рамках которого он заявил, что инфляция в США со временем замедлится, и центральный банк планирует придерживаться прежней денежно-кредитной политики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в ходе волатильных торгов колебались между ростом и падением, закрывшись ниже внутридневных максимумов.

S&P 500 прибавил 5,09 пункта, или 0,1 процента, достигнув 4 374,30 пункта, DJIA вырос на 44,44 пункта, или на 0,1 процента, до 34 933,23 пункта. Тем временем Nasdaq Composite упал на 32,70 пункта, или на 0,2 процента, до 14 644,95 пункта, что стало уже вторым днем снижения подряд.